В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию

«Барселона» согласится на трансфер вингера Рафиньи только в случае получения очень крупного предложения.
К бразильцу проявляют серьезный интерес «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».
Сам игрок при этом не давал руководству каталонцев никаких сигналов о возможном желании покинуть команду этим летом. В клубе также уверены, что Рафинья не стремится к уходу, и рассчитывают на вингера в новом сезоне.
Сейчас игрок выступает на ЧМ-2026.
- В этом сезоне 29-летний Рафинья провел за «Барселону» 33 матча, забил 21 гол, сделал 8 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 70 миллионов евро.
- Срок контракта вингера с «блауграной» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Mundo Deportivo