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  • В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию

В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию

Сегодня, 13:17

«Барселона» согласится на трансфер вингера Рафиньи только в случае получения очень крупного предложения.

К бразильцу проявляют серьезный интерес «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

Сам игрок при этом не давал руководству каталонцев никаких сигналов о возможном желании покинуть команду этим летом. В клубе также уверены, что Рафинья не стремится к уходу, и рассчитывают на вингера в новом сезоне.

Сейчас игрок выступает на ЧМ-2026.

  • В этом сезоне 29-летний Рафинья провел за «Барселону» 33 матча, забил 21 гол, сделал 8 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 70 миллионов евро.
  • Срок контракта вингера с «блауграной» рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Аль-Хиляль Аль-Наср Рафинья
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