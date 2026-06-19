В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию

«Барселона» согласится на трансфер вингера Рафиньи только в случае получения очень крупного предложения.

К бразильцу проявляют серьезный интерес «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

Сам игрок при этом не давал руководству каталонцев никаких сигналов о возможном желании покинуть команду этим летом. В клубе также уверены, что Рафинья не стремится к уходу, и рассчитывают на вингера в новом сезоне.

Сейчас игрок выступает на ЧМ-2026.