Мбаппе назвал двух лучших футболистов мира: «Это очевидно»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал возможный рекорд по голам на чемпионатах мира.

На счету Мбаппе 14 голов за сборную на ЧМ.

Рекорд принадлежит Лионелю Месси и Мирославу Клозе, на счету которых по 16 голов.

«Всегда приятно играть за сборную, нет ничего важнее национальной команды. 100 матчей за сборную – это историческое достижение, особенно на чемпионате мира, но результат будет важнее всего.

Я знал, что Лионель забьет [Алжиру], он всегда забивает. Что касается меня, то я отстаю.

Я не буду играть здесь в 40 лет – вы прогоните меня раньше. Я не заглядываю так далеко вперед, я хочу насладиться этим чемпионатом мира. Месси – лучший футболист, наряду с Криштиану, это очевидно. Я просто пытаюсь помочь своей команде выиграть еще один чемпионат мира. Все остальное – просто споры для журналистов.

Сейчас я не думаю о Холанде – может быть, они думают о нас, но я думаю об Ираке», – сказал Мбаппе.