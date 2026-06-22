У форварда «Барсы» и сборной Бразилии возникли серьезные финансовые проблемы

Бывший футболист сборной Бразилии Вампета рассказал о серьезных семейных и финансовых проблемах вингера «Барселоны» Рафиньи.
Чемпион мира 2002 года в эфире подкаста Red Cast сообщил, что бразилец переживает непростой период и рассчитывает решить его с помощью перехода в саудовский «Аль-Хилаль».
«Рафинья переживает серьезные семейные и финансовые проблемы, он молится о переходе в «Аль-Хиляль», – заявил Вампета, сославшись на информацию из окружения самого футболиста.
Слова экс-игрока вызвали бурную реакцию в соцсетях. Представитель окружения Рафиньи Игор Падилья оперативно опроверг заявления Вампеты: «Тебе придется объяснить эту ложь, мой друг».
- На данный момент Рафинья находится в расположении сборной Бразилии на чемпионате мира, восстанавливаясь от мышечного повреждения задней поверхности правого бедра, полученного в матче с Гаити.
- Несмотря на травму, игрок останется с национальной командой до конца турнира.
- В марте этого года Рафинья уже получал повреждение в составе сборной – в товарищеской встрече с Францией у него случился разрыв двуглавой мышцы бедра правой ноги, из-за которого он пропустил пять недель и решающий отрезок клубного сезона.
Источник: COPE