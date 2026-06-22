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Мбаппе высказался о переходе в МЛС

22 июня, 10:29
3

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе допускает переход в клуб МЛС в будущем.

«Я не думаю о работе тренером. Я просто люблю футбол, люблю разбираться в мельчайших деталях игры и постоянно учиться.

В США культура отличается от нашей. Мне всегда нравилась эта культура, в которой амбиции безграничны.

Приеду ли я сюда до завершения своей карьеры? Возможно, не знаю. Дэвид [Бекхэм] уже говорил со мной об этом», – сказал Мбаппе с улыбкой.

  • Бекхэм – совладелец «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.
  • Срок контракта 27-летнего Мбаппе с «Реалом» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: RMC Sport
США. МЛС Испания. Примера Реал Интер Майами Бекхэм Дэвид Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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artubelouov
1782116150
Ежедневно поднимаю немного на прогнoзах по ЧМ2026. Покупаю прогнoзы здесь – в любом поиске набирайте «СОТКАпрогноз». Всё дают до победы. Всем добра!
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Томик
1782118468
Сидел себе в комнатке с плакатами лет пятнадцать назад. Или даже десять. А тут "Дэвид уже говорил со мной об этом..." Интересная штука жизнь.
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