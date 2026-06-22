Мбаппе высказался о переходе в МЛС

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе допускает переход в клуб МЛС в будущем.
«Я не думаю о работе тренером. Я просто люблю футбол, люблю разбираться в мельчайших деталях игры и постоянно учиться.
В США культура отличается от нашей. Мне всегда нравилась эта культура, в которой амбиции безграничны.
Приеду ли я сюда до завершения своей карьеры? Возможно, не знаю. Дэвид [Бекхэм] уже говорил со мной об этом», – сказал Мбаппе с улыбкой.
- Бекхэм – совладелец «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.
- Срок контракта 27-летнего Мбаппе с «Реалом» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: RMC Sport