Мбаппе высказался о переходе в МЛС

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе допускает переход в клуб МЛС в будущем.

«Я не думаю о работе тренером. Я просто люблю футбол, люблю разбираться в мельчайших деталях игры и постоянно учиться.

В США культура отличается от нашей. Мне всегда нравилась эта культура, в которой амбиции безграничны.

Приеду ли я сюда до завершения своей карьеры? Возможно, не знаю. Дэвид [Бекхэм] уже говорил со мной об этом», – сказал Мбаппе с улыбкой.