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  • Испанский футболист готов перейти в «Спартак» за 6 миллионов

Испанский футболист готов перейти в «Спартак» за 6 миллионов

Сегодня, 01:00
5

Защитник «Алавеса» Виктор Парада дал согласие на трансфер «Спартак».

Он готов перейти в московский клуб, несмотря на отсутствие еврокубков.

24-летнего испанца привлекают более высокая зарплата и возможность играть в амбициозной команде, декларирующей борьбу за титулы.

«Спартак» собирается предложить за игрока 6 миллионов евро и, вероятно, эти условия устроят клуб Примеры.

  • Парада провел продуктивный сезон-2024/25 за «Алавес». Он начинал чемпионат как левый защитник, а ближе к концу сезона действовал в центре обороны. Универсальность футболиста привлекла внимание на трансферном рынке.
  • Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. Прошлым летом клуб продлил соглашение на фоне прогресса игрока. За последний год рыночная стоимость защитника выросла более чем на 1,5 млн евро и достигла 2 млн. «Алавес» будет рассматривать предложения значительно выше этой суммы.
  • Парада – воспитанник «Алавеса», в академию которого он перешел из системы «Ред Булл». В сезоне-2023/24 он выступал в аренде за «Мирандес», где стал одним из ключевых игроков команды, едва не вышедшей в Примеру.

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Источник: Noticias De Alava
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Алавес Спартак Парада Виктор
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1781925685
...и возможность играть в амбициозной команде, декларирующей борьбу за титулы.... Всем понятно?
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Foxitkuban
1781933357
"играть в амбициозной команде, декларирующей борьбу за титулы" - улыбнуло))
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САДЫЧОК
1781945393
Нужен не защитник а два опорника и центр нападения. И главное убрать любителя фоткаться и не давать партнерам кубок Зобнина и слабого Умярова!
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