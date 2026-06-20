Испанский футболист готов перейти в «Спартак» за 6 миллионов

Защитник «Алавеса» Виктор Парада дал согласие на трансфер «Спартак».

Он готов перейти в московский клуб, несмотря на отсутствие еврокубков.

24-летнего испанца привлекают более высокая зарплата и возможность играть в амбициозной команде, декларирующей борьбу за титулы.

«Спартак» собирается предложить за игрока 6 миллионов евро и, вероятно, эти условия устроят клуб Примеры.