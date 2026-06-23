ЧМ-2026. Иордания проиграла Алжиру и лишилась шансов на выход в плей-офф

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира Иордания проиграла Алжиру со счетом 1:2.
«Рыцари» открыли счет на 36-й минуте благодаря голу Низара Аль-Рашдана. После перерыва Алжир отыгрался и одержал волевую победу. У «фенеков» забили Надир Бенбуали на 69-й и Амин Гуири на 82-й.
Иордания с 0 очков после 2 игр лишилась шансов уйти с 4-го места в группе J. У Алжира и Австрии по 3 очка, у Аргентины на счету 6 баллов. Победители ЧМ-2022 гарантированно вышли в 1/16 финала.
Чемпионат мира. Группа J. 2 тур
Иордания - Алжир - 1:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. Аль-Рашдан, 36; 1:1 - Н. Бенбуали, 69; 1:2 - А. Гуири, 82.
Источник: «Бомбардир»