ЧМ-2026. Иордания проиграла Алжиру и лишилась шансов на выход в плей-офф

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира Иордания проиграла Алжиру со счетом 1:2.

«Рыцари» открыли счет на 36-й минуте благодаря голу Низара Аль-Рашдана. После перерыва Алжир отыгрался и одержал волевую победу. У «фенеков» забили Надир Бенбуали на 69-й и Амин Гуири на 82-й.

Иордания с 0 очков после 2 игр лишилась шансов уйти с 4-го места в группе J. У Алжира и Австрии по 3 очка, у Аргентины на счету 6 баллов. Победители ЧМ-2022 гарантированно вышли в 1/16 финала.