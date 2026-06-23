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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Иордания - Алжир
Иордания - Алжир: обзор матча 23 июня 2026
Иордания
23.06.2026, вторник, 06:00
Чемпионат мира, группа J, 2 тур
1 : 2
Завершен
Алжир
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иордания - Алжир
Завершен
Замена
Салим Обаид
️️️️➡️️
Хусам Абу Дааб
90'
Замена
Шарара
️️️️➡️️
Али Ольван
90'
90'
+7'
86'
Замена
Зинеддин Белаид
️️️️➡️️
Амин Гуири
85'
Замена
Джауэн Хаджам
️️️️➡️️
Райан Айт Нури
Замена
Мохаммад Абу Хашиш
️️️️➡️️
Моаннад Абу Таха
85'
Замена
Али Азаизе
️️️️➡️️
Муса Аль-Тамари
84'
84'
Гол отменен
Амин Гуири
76'
Замена
Анис Хадж Мусса
️️️️➡️️
Рияд Марез
Замена
Оде Аль-Фахури
️️️️➡️️
Махмуд Аль-Марди
76'
Желтая карточка
Хусам Абу Дааб
(фол)
64'
46'
Замена
Набиль Бенталеб
️️️️➡️️
Рамир Зерруки
46'
Замена
Надир Бенбуали
️️️️➡️️
Хишам Будауи
45'
+5'
44'
Желтая карточка
Рамир Зерруки
(фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К)
ПЗ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
7
Рияд Марез
(К)
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Иордания
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
17
Салим Обаид
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ПВ
11
Оде Аль-Фахури
ЛФ
24
Али Азаизе
РФ
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
19
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Абулайла
3
Насиб
5
Аль-Араб
4
Абу Дааб
23
Хаддад
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
20
Абу Таха
10
Аль-Тамари
9
Ольван
4-3-2-1
23
Зидан
17
Бельгали
15
Айт Нури
2
Манди
21
Бенсебаини
14
Будауи
6
Зерруки
10
Шаиби
7
Марез
22
Маза
9
Гуири
20
Абу Таха
2
Абу Хашиш
2
Абу Хашиш
20
Абу Таха
4
Абу Дааб
17
Обаид
17
Обаид
4
Абу Дааб
9
Ольван
7
Шарара
7
Шарара
9
Ольван
13
Аль-Марди
11
Аль-Фахури
11
Аль-Фахури
13
Аль-Марди
10
Аль-Тамари
24
Азаизе
24
Азаизе
10
Аль-Тамари
15
Айт Нури
13
Хаджам
13
Хаджам
15
Айт Нури
9
Гуири
5
Белаид
5
Белаид
9
Гуири
6
Зерруки
19
Бенталеб
19
Бенталеб
6
Зерруки
7
Марез
11
Хадж Мусса
11
Хадж Мусса
7
Марез
14
Будауи
12
Бенбуали
12
Бенбуали
14
Будауи
Остались в запасе
Иордания
Алжир
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
Главный тренер
Джамал Селлами
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
Остались в запасе
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Иордания - Алжир
1
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
251
641
Сейвы
6
3
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.89
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Левайс Стэдиум
Посещаемость:
68371
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