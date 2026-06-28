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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Алжир - Австрия
Алжир - Австрия: обзор матча 28 июня 2026
Алжир
28.06.2026, воскресенье, 05:00
Чемпионат мира, группа J, 3 тур
3 : 3
Завершен
Австрия
45'
Р. Бельгали
60'
Р. Марез
90+3'
Р. Марез
28'
М. Арнаутович
55'
М. Забитцер
90+6'
С. Калайджич
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алжир - Австрия
Завершен
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
Саша Калайджич
Пас отдал
Михаэль Грегоритч
90'
+5
Замена
Саша Калайджич
️️️️➡️️
Филипп Мвене
Замена
Фарес Геджемис
️️️️➡️️
Уссем Ауа
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Рияд Марез
Пас отдал
Уссем Ауа
90'
+3
90'
+4'
Замена
Самир Шергуи
️️️️➡️️
Рафик Бельгали
71'
Замена
Зинеддин Белаид
️️️️➡️️
Амин Гуири
71'
Замена
Райан Айт Нури
️️️️➡️️
Джауэн Хаджам
71'
62'
Замена
Кевин Дансо
️️️️➡️️
Давид Алаба
ГОЛ! 2:2!
Рияд Марез
Пас отдал
Уссем Ауа
60'
55'
ГОЛ! 1:2!
Марсель Забитцер
Пас отдал
Конрад Лаймер
46'
Замена
Пауль Ваннер
️️️️➡️️
Романо Шмид
46'
Замена
Флориан Гриллич
️️️️➡️️
Ксавер Шлагер
46'
Замена
Михаэль Грегоритч
️️️️➡️️
Марко Арнаутович
ГОЛ! 1:1!
Рафик Бельгали
45'
45'
+4'
28'
ГОЛ! 0:1!
Марко Арнаутович
Пас отдал
Давид Алаба
11'
Желтая карточка
Марко Арнаутович
(грубость)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
10
Фарез Шаиби
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
7
Рияд Марез
(К)
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Давид Алаба
(К)
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Австрия
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Деян Любичич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
24
Пауль Ваннер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
14
Саша Калайджич
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-3-2-1
16
Бенбут
13
Хаджам
21
Бенсебаини
2
Манди
17
Бельгали
10
Шаиби
19
Бенталеб
8
Ауа
22
Маза
7
Марез
9
Гуири
4-4-1-1
1
Шлагер
16
Мвене
15
Линхарт
8
Алаба
5
Пош
4
Шлагер
20
Лаймер
9
Забитцер
6
Зайвальд
18
Шмид
7
Арнаутович
13
Хаджам
15
Айт Нури
15
Айт Нури
13
Хаджам
9
Гуири
5
Белаид
5
Белаид
9
Гуири
17
Бельгали
26
Шергуи
26
Шергуи
17
Бельгали
8
Ауа
25
Геджемис
25
Геджемис
8
Ауа
8
Алаба
3
Дансо
3
Дансо
8
Алаба
4
Шлагер
10
Гриллич
10
Гриллич
4
Шлагер
18
Шмид
24
Ваннер
24
Ваннер
18
Шмид
16
Мвене
14
Калайджич
14
Калайджич
16
Мвене
7
Арнаутович
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Арнаутович
Остались в запасе
Алжир
Австрия
23
Люка Зидан
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
23
Люка Зидан
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Остались в запасе
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Алжир - Австрия
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
3
7
Офсайды
1
3
Количество передач
755
397
Сейвы
0
2
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев
(Бухара)
Стадион:
Эрроухед
Посещаемость:
69045
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