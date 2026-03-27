27.03.2026, пятница, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
7 : 0
Завершен
Составы команд
Алжир
Алжир
4-3-1-2
1
Мастил
15
Айт Нури
3
Абада
5
Белаид
21
Бенсебаини
6
Зерруки
8
Ауа
24
Титрауи
7
Марез
18
Амура
9
Гуири
4-4-1-1
12
4
23
16
15
5
20
13
11
18
Сантис
14
15
Айт Нури
3
Дорвал
3
Дорвал
15
Айт Нури
8
Ауа
17
Бельгали
17
Бельгали
8
Ауа
24
Титрауи
22
Маза
22
Маза
24
Титрауи
21
Бенсебаини
20
Аушиш
20
Аушиш
21
Бенсебаини
7
Марез
25
Геджемис
25
Геджемис
7
Марез
18
Амура
20
Бульбина
20
Бульбина
18
Амура
6
Зерруки
19
Чиаха
19
Чиаха
6
Зерруки
9
Гуири
12
Бенбуали
12
Бенбуали
9
Гуири
11
2
2
11
13
22
22
13
18
Сантис
17
17
18
Сантис
20
8
8
20
14
10
10
14
Остались в запасе
Алжир
Гватемала
23
Люка Зидан
ВР
0
Килиан Белаццуг
ВР
1
Антони Мандре
ВР
0
Сохаиб Наир
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
12
Luis Morán
ВР
6
Kevin Ramirez
ЦП
3
Carlos Aguilar
ЦП
7
D. Fernandez
ЦП
9
Daniel Méndez
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
23
Люка Зидан
ВР
0
Килиан Белаццуг
ВР
1
Антони Мандре
ВР
0
Сохаиб Наир
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
Остались в запасе
12
Luis Morán
ВР
6
Kevin Ramirez
ЦП
3
Carlos Aguilar
ЦП
7
D. Fernandez
ЦП
9
Daniel Méndez
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Алжир - Гватемала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Алжир против Гватемалы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 22:40 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алжир – Гватемала
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»