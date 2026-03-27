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  • Алжир – Гватемала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Алжир – Гватемала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

27 марта, 21:20
Алжир
27.03.2026, пятница, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
7 : 0
Завершен
Гватемала
19' А. Гуири 31' Р. Марез (П) 45+1' А. Абада 47' У. Ауа 60' А. Гуири 76' Ф. Геджемис 82' Н. Бенбуали
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
1
Мелвин Мастил
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Гватемала
12
Kenderson Navarro
ВР
15
Allen Yanes
ЦЗ
4
José Pinto
ЦЗ
23
Marcelo Hernández
ЦЗ
16
José Morales
ЦЗ
11
Rudy Muñoz
ЦП
5
Jose Marroquín
ЦП
20
Olger Escobar
ЦП
13
Stheven Robles Ruiz
ЦП
18
Оскар Сантис
ПВ
14
Darwin Lom
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
0
Килиан Белаццуг
ВР
1
Антони Мандре
ВР
3
Мехди Дорвал
ЛЗ
0
Сохаиб Наир
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
20
Адиль Аушиш
АП
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
19
Амин Чиаха
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Гватемала
12
Luis Morán
ВР
2
Jose Ardon
ЦЗ
22
Jonathan Franco
ЦЗ
17
Oscar Castellanos
ЦЗ
6
Kevin Ramirez
ЦП
8
Matthew Evans
ЦП
3
Carlos Aguilar
ЦП
7
D. Fernandez
ЦП
10
Arquimides Ordonez
ЦФ
9
Daniel Méndez
ЦФ
4-3-1-2
1
Мастил
15
Айт Нури
3
Абада
5
Белаид
21
Бенсебаини
6
Зерруки
8
Ауа
24
Титрауи
7
Марез
18
Амура
9
Гуири
4-4-1-1
12
4
23
16
15
5
20
13
11
18
Сантис
14
15
Айт Нури
3
Дорвал
3
Дорвал
15
Айт Нури
8
Ауа
17
Бельгали
17
Бельгали
8
Ауа
24
Титрауи
22
Маза
22
Маза
24
Титрауи
21
Бенсебаини
20
Аушиш
20
Аушиш
21
Бенсебаини
7
Марез
25
Геджемис
25
Геджемис
7
Марез
18
Амура
20
Бульбина
20
Бульбина
18
Амура
6
Зерруки
19
Чиаха
19
Чиаха
6
Зерруки
9
Гуири
12
Бенбуали
12
Бенбуали
9
Гуири
11
2
2
11
13
22
22
13
18
Сантис
17
17
18
Сантис
20
8
8
20
14
10
10
14
Остались в запасе
Алжир
Гватемала
23
Люка Зидан
ВР
0
Килиан Белаццуг
ВР
1
Антони Мандре
ВР
0
Сохаиб Наир
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
12
Luis Morán
ВР
6
Kevin Ramirez
ЦП
3
Carlos Aguilar
ЦП
7
D. Fernandez
ЦП
9
Daniel Méndez
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
23
Люка Зидан
ВР
0
Килиан Белаццуг
ВР
1
Антони Мандре
ВР
0
Сохаиб Наир
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
Остались в запасе
12
Luis Morán
ВР
6
Kevin Ramirez
ЦП
3
Carlos Aguilar
ЦП
7
D. Fernandez
ЦП
9
Daniel Méndez
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Алжир - Гватемала
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0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Алжир против Гватемалы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 22:40 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алжир – Гватемала

Алжир – Гватемала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Гватемала Алжир
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