Сборная Гватемалы по футболу

- 10 июня 2019
- 06:21 Товарищеские матчи. Колумбия, Мексика и Парагвай одержали победы
- 8 сентября 2018
- 07:57 Товарищеский матч. Гол Симеоне помог Аргентине разгромить Гватемалу 3
- 4 апреля 2017
- 01:00 Экс-президент футбольной федерации Гватемалы пожизненно отстранен от футбола за взятничество и коррупцию 2
- 2 июня 2016
- 07:04 Товарищеские матчи. Мексика вырвала победу у Чили, гол Рондона не помог Венесуэле обыграть Гватемалу 1
- 26 марта 2016
- 07:52 Отбор ЧМ-2018. США уступает Гватемале, Мексика громит Канаду 1
- 13 июля 2015
- 06:42 На Золотом кубке КОНКАКАФ Мексика в большинстве не сумела переиграть Гватемалу 14