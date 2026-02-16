Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семин прокомментировал выбор соперников для сборной России в марте

Семин прокомментировал выбор соперников для сборной России в марте

Вчера, 22:54
1

Тренер Юрий Семин оценил соперников сборной России по мартовским матчам.

  • Сообщалось, что команда Валерия Карпина сыграет с Мали (54-е место в рейтинге ФИФА) и Гватемалой (94-е место).
  • Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Мали – это серьeзная команда. Многое зависит от того, кого отпустят в сборную из Европы. Там много хороших футболистов.

Такие матчи нужны сборной России. Мы должны иметь международную практику и не должны уходить от мирового футбола.

Рано или поздно мы вернeмся. Гватемалу не знаю, поэтому сложно про них говорить. Но всe зависит от того, кто приедет», – сказал Сeмин.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Мали Гватемала Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1771272262
Мали то ещё ничего так, но вот Гватемала
Ответить
