Семин прокомментировал выбор соперников для сборной России в марте

Тренер Юрий Семин оценил соперников сборной России по мартовским матчам.

Сообщалось, что команда Валерия Карпина сыграет с Мали (54-е место в рейтинге ФИФА) и Гватемалой (94-е место).

Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.

В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Мали – это серьeзная команда. Многое зависит от того, кого отпустят в сборную из Европы. Там много хороших футболистов.

Такие матчи нужны сборной России. Мы должны иметь международную практику и не должны уходить от мирового футбола.

Рано или поздно мы вернeмся. Гватемалу не знаю, поэтому сложно про них говорить. Но всe зависит от того, кто приедет», – сказал Сeмин.