Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от «Зенита»

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на поражение от «Зенита» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

«Ну что, вижу уже комменты недалеких фанатиков о левых пенках. Если вы не лицемеры и честны перед самими собой, в первую очередь, то признайте хоть щас, что обе пенки по делу. Пересмотрите эти два момента сто раз и убедитесь. Спасибо за игру!» – написал Филипп и собрал 109 лайков.

«Вендела надо было удалять с поля – чистая красная карточка, нет борьбы за мяч и попытки сыграть в мяч. Щипами бьeт Ромку Зобнина, это агрессивное поведение.

Соболева должен был удалять с поля локтeм Умярова безрассудное поведение – горчичник (у него второй). Это не в какие рамки не лезет. Судью на мыло!» – добавил Сергей Саульский и получил 119 лайков.

«Спартак спасибо вам за игру, не скажу что переиграли вас, но пенальти сделали результат, ну что друзья, желаю вам взять свои очки и попасть в тройку лидеров, удачи вам !!! а мы за быками побежим, спасибо за игру вы хорошая команда», – написал Антон Нестеров (80 лайков).