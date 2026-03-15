Уведомлений пока нет
  • «Даже не фол»: Соболев оправдался за эпизод с ударом локтем в лицо Умярову

«Даже не фол»: Соболев оправдался за эпизод с ударом локтем в лицо Умярову

15 марта, 21:07
7

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал спорный эпизод из матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

  • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
  • Он не удалил зенитовцев Вендела и Соболева. Первый попал ногой в живот Роману Зобнину, второй – выставил локоть в лицо Наилю Умярову.
  • «Спартак» не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2012 года.

«Как выглядел для меня стык с Наилем Умяровым? Как продолжить игру. Куда мне этот локоть? Отрезать? Движения я никакого не делал.

По мне это даже не фол. В принципе, так оно и было в игре», – сказал Соболев в смешанной зоне после матча.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Умяров Наиль
Комментарии (7)
afw13
1773599100
с локтя пробить бы этому великовозрастному олигофрену, это ведь даже не фол.
Ответить
Боцман52
1773600361
Сейчас на газпром тв все трое в один голос то же самое говорят. А бегает он всегда - локти в стороны.
Ответить
шахта Заполярная
1773603653
Ну если в следующем туре получишь по тупой физиономии не валяйся пол часа - это не фол, сам же сказал
Ответить
Спартaк
1773634321
самая смешнаЯ актриса у них это бразильянка вендел.такую актрису еще поискать
Ответить
rash1959
1773642235
Может Спартаку стоить купить какого-нибудь костолома, на 1-2 игры, не для футбола,, главное чтобы знал куда и кому "этот локоть" девать. Пяток таких камикадзе для особо "невиновных" в рпл.
Ответить
