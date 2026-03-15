«Даже не фол»: Соболев оправдался за эпизод с ударом локтем в лицо Умярову

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал спорный эпизод из матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Он не удалил зенитовцев Вендела и Соболева. Первый попал ногой в живот Роману Зобнину, второй – выставил локоть в лицо Наилю Умярову.

«Спартак» не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2012 года.

«Как выглядел для меня стык с Наилем Умяровым? Как продолжить игру. Куда мне этот локоть? Отрезать? Движения я никакого не делал.

По мне это даже не фол. В принципе, так оно и было в игре», – сказал Соболев в смешанной зоне после матча.