Журналист – о Роналду: «Столько ненависти и насмешек – все это послужит ему топливом»

Телеведущий Пирс Морган поддержал Криштиану Роналду перед матчем сборной Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026.

«Столько жалкого ликования: «С ним покончено!», – ненависти и насмешек в адрес Криштиану после одной посредственной игры сборной Португалии (всей команды)… Все это послужит ему топливом во втором матче Португалии завтра вечером. Он здесь не просто так, и он докажет это всем», – написал Морган.