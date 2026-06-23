Журналист – о Роналду: «Столько ненависти и насмешек – все это послужит ему топливом»

Телеведущий Пирс Морган поддержал Криштиану Роналду перед матчем сборной Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026.
«Столько жалкого ликования: «С ним покончено!», – ненависти и насмешек в адрес Криштиану после одной посредственной игры сборной Португалии (всей команды)… Все это послужит ему топливом во втором матче Португалии завтра вечером. Он здесь не просто так, и он докажет это всем», – написал Морган.
- В матче 1-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду провел полный матч.
- Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном 23 июня. Начало в 20:00 мск.
- Морган взял несколько громких эксклюзивных интервью у Криштиану Роналду.
Источник: страница Пирса Моргана в соцсети X