Роналду назвали иконой

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в игре команды.
– В процессе критики все взоры обращены на Криштиану Роналду. Как вы оцениваете капитана на данный момент?
– Он пример для подражания. Он капитан. Он реагирует как капитан. У него огромный опыт. Нам всем это пригодится.
Мы говорим о человеке, который представляет сборную уже 21 сезон. У него невероятное стремление к постоянному совершенствованию и желание помогать команде. Он пример для подражания в раздевалке.
– Что вы привносите в игру команды, когда Криштиану находится между защитниками?
– Мы хотим владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужно понимание того, как проникнуть в штрафную соперника. И нам нужен игрок, который создает свободные зоны. И Криштиану в этом преуспевает, статистика это подтверждает.
Он икона. Движения, создание пространства... Он последний недостающий элемент нашей стратегии.
- В матче 1-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду провел полный матч.
- Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном 23 июня. Начало в 20:00 мск.