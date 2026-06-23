Роналду назвали иконой

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в игре команды.

– В процессе критики все взоры обращены на Криштиану Роналду. Как вы оцениваете капитана на данный момент?

– Он пример для подражания. Он капитан. Он реагирует как капитан. У него огромный опыт. Нам всем это пригодится.

Мы говорим о человеке, который представляет сборную уже 21 сезон. У него невероятное стремление к постоянному совершенствованию и желание помогать команде. Он пример для подражания в раздевалке.

– Что вы привносите в игру команды, когда Криштиану находится между защитниками?

– Мы хотим владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужно понимание того, как проникнуть в штрафную соперника. И нам нужен игрок, который создает свободные зоны. И Криштиану в этом преуспевает, статистика это подтверждает.

Он икона. Движения, создание пространства... Он последний недостающий элемент нашей стратегии.