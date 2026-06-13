В «Зените» заявили, что Соболев «выгрыз» место в основе

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал пребывание в составе российских игроков.

«У каждого игрока должна быть максимальная мотивация, а место в основе нужно выгрызать на тренировках. Российские игроки приходят в «Зенит», чтобы стать чемпионами. Шанс получает каждый. Многие критикуют систему розыгрыша Кубка России, но она дает возможность получить игровую практику тем, кто нечасто играет в основе в РПЛ.

Тот же Соболев выиграл весной конкуренцию у Джона Дурана и внес весомую лепту в чемпионство «Зенита».

Коль вы вспомнили про «Баварию», то ван Гал в своей книге признал, что не всегда правильно относился к Тимощуку. Только когда меня готов был взять в аренду «Вольфсбург» и мы уже практически обо всем договорились, ван Гал наложил вето. Сказал, что не представляет тренировочный процесс в «Баварии» без Тимощука и не собирается его отпускать.

Это к вопросу о том, насколько важно доказывать свои амбиции и демонстрировать свои лучшие качества на тренировках», – сказал Тимощук.