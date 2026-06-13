В «Зените» заявили, что Соболев «выгрыз» место в основе

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал пребывание в составе российских игроков.
«У каждого игрока должна быть максимальная мотивация, а место в основе нужно выгрызать на тренировках. Российские игроки приходят в «Зенит», чтобы стать чемпионами. Шанс получает каждый. Многие критикуют систему розыгрыша Кубка России, но она дает возможность получить игровую практику тем, кто нечасто играет в основе в РПЛ.
Тот же Соболев выиграл весной конкуренцию у Джона Дурана и внес весомую лепту в чемпионство «Зенита».
Коль вы вспомнили про «Баварию», то ван Гал в своей книге признал, что не всегда правильно относился к Тимощуку. Только когда меня готов был взять в аренду «Вольфсбург» и мы уже практически обо всем договорились, ван Гал наложил вето. Сказал, что не представляет тренировочный процесс в «Баварии» без Тимощука и не собирается его отпускать.
Это к вопросу о том, насколько важно доказывать свои амбиции и демонстрировать свои лучшие качества на тренировках», – сказал Тимощук.
- В сезоне-2025/26 Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
- Он перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года за 10 миллионов евро.
- 18 июля «Зенит» начнет сезон суперкубковым матче против «Спартака».