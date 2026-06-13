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В «Зените» заявили, что Соболев «выгрыз» место в основе

Вчера, 15:26
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал пребывание в составе российских игроков.

«У каждого игрока должна быть максимальная мотивация, а место в основе нужно выгрызать на тренировках. Российские игроки приходят в «Зенит», чтобы стать чемпионами. Шанс получает каждый. Многие критикуют систему розыгрыша Кубка России, но она дает возможность получить игровую практику тем, кто нечасто играет в основе в РПЛ.

Тот же Соболев выиграл весной конкуренцию у Джона Дурана и внес весомую лепту в чемпионство «Зенита».

Коль вы вспомнили про «Баварию», то ван Гал в своей книге признал, что не всегда правильно относился к Тимощуку. Только когда меня готов был взять в аренду «Вольфсбург» и мы уже практически обо всем договорились, ван Гал наложил вето. Сказал, что не представляет тренировочный процесс в «Баварии» без Тимощука и не собирается его отпускать.

Это к вопросу о том, насколько важно доказывать свои амбиции и демонстрировать свои лучшие качества на тренировках», – сказал Тимощук.

  • В сезоне-2025/26 Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
  • Он перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года за 10 миллионов евро.
  • 18 июля «Зенит» начнет сезон суперкубковым матче против «Спартака».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Соболев Александр
Комментарии (4)
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KPCC-SPB
1781360558
Санечка умничка, забил золотой гол в последним туре
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Номэд
1781361875
Да вроде он дельфин, а не ВЫгрызун...
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Номэд
1781361933
У дурана даже мертвый петушиныймозг конкуренцию выиграет.
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ZAITZEFF2011
1781380362
Тимощук очень скромно про себя сказал.
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