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Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца

23 июня, 12:37

Кирилл Капленко, полузащитник минского «Динамо», покинул клуб. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

За основной состав «Динамо» Капленко провeл всего один матч за полгода. Основную игровую практику футболист получал в фарм-клубе – «Динамо»-БГУФК, который выступает в Первой лиге. Там полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей в шести встречах.

Минское «Динамо» пожелало Капленко успехов на новом месте работы.

  • 27-летний уроженец Молодечно завершал футбольное образование в академии «Краснодара» в 2016 году, после чего перешел в систему «Зенита».
  • За петербуржцев Капленко провел два матча в РПЛ.
  • За сборную Беларуси у Кирилла десять матчей в 2022-2024 годах.

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо Мн Зенит Капленко Кирилл
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