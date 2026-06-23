Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца

Кирилл Капленко, полузащитник минского «Динамо», покинул клуб. Контракт расторгнут по соглашению сторон.
За основной состав «Динамо» Капленко провeл всего один матч за полгода. Основную игровую практику футболист получал в фарм-клубе – «Динамо»-БГУФК, который выступает в Первой лиге. Там полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей в шести встречах.
Минское «Динамо» пожелало Капленко успехов на новом месте работы.
- 27-летний уроженец Молодечно завершал футбольное образование в академии «Краснодара» в 2016 году, после чего перешел в систему «Зенита».
- За петербуржцев Капленко провел два матча в РПЛ.
- За сборную Беларуси у Кирилла десять матчей в 2022-2024 годах.
Источник: официальный сайт «Динамо»