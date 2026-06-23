Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца

Кирилл Капленко, полузащитник минского «Динамо», покинул клуб. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

За основной состав «Динамо» Капленко провeл всего один матч за полгода. Основную игровую практику футболист получал в фарм-клубе – «Динамо»-БГУФК, который выступает в Первой лиге. Там полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей в шести встречах.

Минское «Динамо» пожелало Капленко успехов на новом месте работы.