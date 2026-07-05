В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране

Юрист, агент Антон Смирнов раскрыл зарплаты игроков «МЛ Витебск» – действующего чемпиона.
«Зарплаты футболистов в «МЛ Витебск доходят до 20-25 тысяч долларов США, подъемные/подписные бонусы платятся в размере нескольких сотен тысяч долларов США.
Как вам такое, белорусы, получающие в Витебске, да и в Минске, в среднем по 500 долларов?» – написал Смирнов.
Ранее команду тренировал россиянин Магомед Адиев.
- Адиева назначили 28 апреля, а отстранили 16 июня.
- За 1,5 месяца под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- Витебляне выступят в квалификации Лиги чемпионов.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова