В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране

Юрист, агент Антон Смирнов раскрыл зарплаты игроков «МЛ Витебск» – действующего чемпиона.

«Зарплаты футболистов в «МЛ Витебск доходят до 20-25 тысяч долларов США, подъемные/подписные бонусы платятся в размере нескольких сотен тысяч долларов США.

Как вам такое, белорусы, получающие в Витебске, да и в Минске, в среднем по 500 долларов?» – написал Смирнов.

Ранее команду тренировал россиянин Магомед Адиев.