Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить

Сергей Ташуев, главный тренер красноярского «Енисея», рассказал, что был в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии.

Виктор Гончаренко, ранее работавший с ЦСКА и «Краснодаром», занял должность главного тренера белорусской национальной команды в январе 2026 года.

Ташуев возглавил «Енисей» в конце 2025-го.

Сборная Белоруссии располагается на 96-й строчке рейтинга ФИФА. В сентябре команда Гончаренко стартует в новом розыгрыше Лиги наций в Лиге C.

«До декабря-января была надежда, что приму сборную Белоруссии. Был одним из кандидатов, но назначили Виктора Михайловича Гончаренко. Были планы, было бы интересно поработать, тем более что Белоруссия играет официальные матчи», – сказал Ташуев.