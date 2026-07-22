Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев хочет уйти из клуба.
«Ташуев хочет уйти из «Енисея» из-за проблем с бюджетом и нереализованных обещаний от руководства.
Клуб не может закрыть все проблемные позиции в это ТО – не хватает средств. Летом команды покинули восемь игроков, на смену им пока пришли только трое.
Изначально Ташуев рассчитывал, что «Енисей» станет перевалочным пунктом. Но в силу отсутствия новых предложений пришлось остаться.
Но даже так Гвардиола русского разлива приходил под задачу повышения в РПЛ, и сейчас он недоволен и взбешен больше всех. В тренерском штабе позиция «нет денег – нет больших задач», – написал источник.
- В декабре «Енисей» принял Сергей Ташуев. Он сменил Андрея Тихонова.
- Красноярцы заняли в минувшем сезоне шестое место.
- Новый сезон стартовал 11 июля.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»