Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев хочет уйти из клуба.

«Ташуев хочет уйти из «Енисея» из-за проблем с бюджетом и нереализованных обещаний от руководства.

Клуб не может закрыть все проблемные позиции в это ТО – не хватает средств. Летом команды покинули восемь игроков, на смену им пока пришли только трое.

Изначально Ташуев рассчитывал, что «Енисей» станет перевалочным пунктом. Но в силу отсутствия новых предложений пришлось остаться.

Но даже так Гвардиола русского разлива приходил под задачу повышения в РПЛ, и сейчас он недоволен и взбешен больше всех. В тренерском штабе позиция «нет денег – нет больших задач», – написал источник.