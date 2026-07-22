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Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»

Вчера, 17:48
3

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев хочет уйти из клуба.

«Ташуев хочет уйти из «Енисея» из-за проблем с бюджетом и нереализованных обещаний от руководства.

Клуб не может закрыть все проблемные позиции в это ТО – не хватает средств. Летом команды покинули восемь игроков, на смену им пока пришли только трое.

Изначально Ташуев рассчитывал, что «Енисей» станет перевалочным пунктом. Но в силу отсутствия новых предложений пришлось остаться.

Но даже так Гвардиола русского разлива приходил под задачу повышения в РПЛ, и сейчас он недоволен и взбешен больше всех. В тренерском штабе позиция «нет денег – нет больших задач», – написал источник.

  • В декабре «Енисей» принял Сергей Ташуев. Он сменил Андрея Тихонова.
  • Красноярцы заняли в минувшем сезоне шестое место.
  • Новый сезон стартовал 11 июля.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. PARI Первая лига Енисей Ташуев Сергей
Комментарии (3)
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Цугундeр
1784732462
) У нас Серёжей скоро будет больше, чем Володей. И все великие. Навроде.(
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FCSpartakM
1784739071
у Абуезидова сына все те же проблемы. Проблемы с реальностью.
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zigbert
1784740076
А что он думал,попал в сказку.
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