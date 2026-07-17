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Клуб РПЛ продал защитника иранскому клубу

17 июля, 09:48

Защитник Мохаммадмехди Заре перешел из «Ахмата» в «Персеполис».

Он подписал с новым клубом контракт на 4 года.

Отмечается, что Заре ранее уже работал с нынешним главным тренером иранской команды Мехди Тартаром.

  • По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 800 тысяч евро.
  • В минувшем сезоне 23-летний иранец провел за «Ахмат» 14 матчей.

Также «Ахмат» отдал в аренду «Уфе» полузащитника Ахмеда Давлитгереева. Он будет выступать за клуб Первой лиги до конца июня 2027 года.

  • 21-летний хавбек в прошлом году провел 29 матчей за «Нарт» из Черкесска во Второй лиги. В них он забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
  • В этом году он был в заявке в 9 встречах «Ахмата» в РПЛ, но на поле не выходил.

«Уфа» также заключила контракт с нападающим Георгием Гонгадзе, ранее покинувшим «Факел».

  • 30-летний Гонгадзе в прошлом сезоне провел за «Факел» 22 матча, забил 2 гола. Зимой он переходил на правах аренды в «Челябинск», где отметился 1 голом и 1 ассистом в 13 встречах.

«Уфу» также покинул 33-летний хорватский полузащитник Филип Мрзляк, который перешел в австрийский клуб «Ферст Вена».

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Источник: официальный сайт «Персеполиса»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Ахмат Персеполис Уфа Факел Мрзляк Филип Гонгадзе Георгий Давлитгереев Ахмед Заре Мохаммадмехди
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