Клуб РПЛ продал защитника иранскому клубу

Защитник Мохаммадмехди Заре перешел из «Ахмата» в «Персеполис».

Он подписал с новым клубом контракт на 4 года.

Отмечается, что Заре ранее уже работал с нынешним главным тренером иранской команды Мехди Тартаром.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 800 тысяч евро.

В минувшем сезоне 23-летний иранец провел за «Ахмат» 14 матчей.

Также «Ахмат» отдал в аренду «Уфе» полузащитника Ахмеда Давлитгереева. Он будет выступать за клуб Первой лиги до конца июня 2027 года.

21-летний хавбек в прошлом году провел 29 матчей за «Нарт» из Черкесска во Второй лиги. В них он забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

В этом году он был в заявке в 9 встречах «Ахмата» в РПЛ, но на поле не выходил.

«Уфа» также заключила контракт с нападающим Георгием Гонгадзе, ранее покинувшим «Факел».

30-летний Гонгадзе в прошлом сезоне провел за «Факел» 22 матча, забил 2 гола. Зимой он переходил на правах аренды в «Челябинск», где отметился 1 голом и 1 ассистом в 13 встречах.

«Уфу» также покинул 33-летний хорватский полузащитник Филип Мрзляк, который перешел в австрийский клуб «Ферст Вена».