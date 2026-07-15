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  • Гурцкая объяснил, почему «Спартак» готов избавиться от Пруцева

Гурцкая объяснил, почему «Спартак» готов избавиться от Пруцева

15 июля, 13:53
6

Агент Тимур Гурцкая высказался о возможной продаже полузащитника Данила Пруцева «Спартаком».

  • Сообщалось, что Пруцева может купить «Нижний Новгород» за 6,5 миллиона евро. Затем нижегородцы отдадут хавбека «Локомотиву» в аренду в обмен на вратаря Даниила Веселова.

– Зачем «Спартаку» продавать Пруцева?

– Он не хочет оставаться в «Спартаке», чувствует себя там плохо. Зачем «Спартаку» оставлять его у себя, если они хотя бы 6 миллионов возьмут за него? В чем фишка оставлять российского футболиста, который не хочет играть, будет сидеть и гундеть?

  • 26-летний Пруцев большую часть минувшего сезона провел в «Локомотиве» на правах аренды из «Спартака».
  • Он сыграл за красно-зеленых в 31 встрече, где отметился 2 голами и 3 ассистами, а также принял участие в 4 поединках за красно-белых.
  • Срок контракта Пруцева со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Спартак Локомотив Нижний Новгород Пруцев Данил
Комментарии (6)
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Бумбраш
1784114011
Кто бы от гурцкой избавил этот сайт для начала
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Литейный 4 (returned)
1784115587
Нормальные люди в свинарне не задерживаются. Там правят меньшИнства. Гыгыгы
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