Гурцкая объяснил, почему «Спартак» готов избавиться от Пруцева

Агент Тимур Гурцкая высказался о возможной продаже полузащитника Данила Пруцева «Спартаком».
- Сообщалось, что Пруцева может купить «Нижний Новгород» за 6,5 миллиона евро. Затем нижегородцы отдадут хавбека «Локомотиву» в аренду в обмен на вратаря Даниила Веселова.
– Зачем «Спартаку» продавать Пруцева?
– Он не хочет оставаться в «Спартаке», чувствует себя там плохо. Зачем «Спартаку» оставлять его у себя, если они хотя бы 6 миллионов возьмут за него? В чем фишка оставлять российского футболиста, который не хочет играть, будет сидеть и гундеть?
- 26-летний Пруцев большую часть минувшего сезона провел в «Локомотиве» на правах аренды из «Спартака».
- Он сыграл за красно-зеленых в 31 встрече, где отметился 2 голами и 3 ассистами, а также принял участие в 4 поединках за красно-белых.
- Срок контракта Пруцева со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Спортс''