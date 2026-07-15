Гурцкая объяснил, почему «Спартак» готов избавиться от Пруцева

Агент Тимур Гурцкая высказался о возможной продаже полузащитника Данила Пруцева «Спартаком».

Сообщалось, что Пруцева может купить «Нижний Новгород» за 6,5 миллиона евро. Затем нижегородцы отдадут хавбека «Локомотиву» в аренду в обмен на вратаря Даниила Веселова.

– Зачем «Спартаку» продавать Пруцева?

– Он не хочет оставаться в «Спартаке», чувствует себя там плохо. Зачем «Спартаку» оставлять его у себя, если они хотя бы 6 миллионов возьмут за него? В чем фишка оставлять российского футболиста, который не хочет играть, будет сидеть и гундеть?