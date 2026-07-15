«Зенит» отказался помочь «Крыльям» в снятии трансферного бана

«Зенит» отказывается предоставлять «Крыльям Советов» рассрочку по долгу за трансфер Ивана Сергеева.

Руководство самарцев уже несколько раз связывалось с питерцамии, чтобы те смягчили позицию по выплате 100 миллионов рублей.

Среди вариантов обсуждалась рассрочка с небольшими процентами, однако в «Зените» ответили отказом. При этом переговоры продолжаются, стороны пытаются найти компромисс.