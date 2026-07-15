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  • «Зенит» отказался помочь «Крыльям» в снятии трансферного бана

«Зенит» отказался помочь «Крыльям» в снятии трансферного бана

15 июля, 13:16
9

«Зенит» отказывается предоставлять «Крыльям Советов» рассрочку по долгу за трансфер Ивана Сергеева.

Руководство самарцев уже несколько раз связывалось с питерцамии, чтобы те смягчили позицию по выплате 100 миллионов рублей.

Среди вариантов обсуждалась рассрочка с небольшими процентами, однако в «Зените» ответили отказом. При этом переговоры продолжаются, стороны пытаются найти компромисс.

  • Ранее «Зенит» в РФС с жалобой на «Крылья» из-за долга по трансферу 31-летнего Сергеева, после чего на самарцев был наложен трансферный бан.
  • Регистрировать новичков клуб пока не может, хотя уже подписал Дениса Макарова и Мартина Крамарича.
  • «Крылья Советов» приобрели Сергеева у «Зенита» за 3 миллиона евро в сентябре 2024 года, а в июле 2025-го самарцы продали игрока в «Динамо» за 3,8 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов Зенит Сергеев Иван
Комментарии (9)
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Aleksandr3112
1784110867
Вот ***** денег не хватает
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рылы
1784111396
если перевернуть единороса федорищева, взять за ноги и как следует потрясти - с него столько конвертов посыпется, что хватит и на оплату всех долгов и на покупку ямаля.
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andrei-sarap-yandex
1784112178
где деньги за трансфер СЕРГЕЕВА в ДИНАМО ?????
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рылы
1784112430
в 2010 и так крыльям помогли, когда досрочный чемпион зенит сыграл договорняк с крыльями, чтобы те остались в премьер-лиге (и вы**здить аланию заодно). им в последнем туре нужно было сгонять вничью в питере, чтобы не вылететь, что и было им позволено. спаллетти был не очень доволен, потому что хотел набрать 70 очков за сезон, поставить рекорд. но спасение крыльев оказалось важнее. не осуждаю.
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FROLL007
1784112915
Дружба дружбой, а табачёк врозь. Гыгыгы
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Good_win_ФКСМ
1784115888
заднеприводные бо.мжары они такие - сами деньги из бюджета "пилят", а другие им до фонаря... Крыльям надо было предложить им любимую схему бо.мжей: прощение долга в обмен на 6 очков в турнирной таблице... тогда бы заднеприводные сразу пошли навстречу.
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Спартач80
1784116232
Нашли кого просить, петушар этих...
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vvv123
1784124120
Хватит спекулировать, бабло гони!
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FCSpartakM
1784132048
Что не читаешь, то везде зениту не доплатили. То КС, то Ботафого, то бриты за Изидора. Ну то есть у челов продажи только на бумаге. Великие торгаши просто. Отдали игроков и ждут оплаты годами. А это уже не активы на трансферы, а растянутые копейки
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