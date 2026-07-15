«Зенит» отказался помочь «Крыльям» в снятии трансферного бана

«Зенит» отказывается предоставлять «Крыльям Советов» рассрочку по долгу за трансфер Ивана Сергеева.
Руководство самарцев уже несколько раз связывалось с питерцамии, чтобы те смягчили позицию по выплате 100 миллионов рублей.
Среди вариантов обсуждалась рассрочка с небольшими процентами, однако в «Зените» ответили отказом. При этом переговоры продолжаются, стороны пытаются найти компромисс.
- Ранее «Зенит» в РФС с жалобой на «Крылья» из-за долга по трансферу 31-летнего Сергеева, после чего на самарцев был наложен трансферный бан.
- Регистрировать новичков клуб пока не может, хотя уже подписал Дениса Макарова и Мартина Крамарича.
- «Крылья Советов» приобрели Сергеева у «Зенита» за 3 миллиона евро в сентябре 2024 года, а в июле 2025-го самарцы продали игрока в «Динамо» за 3,8 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Sport Baza