Подробности согласованного контракта Тюкавина с «Зенитом»

Контракт нападающего «Динамо» Константина Тюкавина с «Зенитом» согласован. Об этом рассказал блогер, агент Тимур Гурцкая.

«Насколько я знаю от окружения Кости, с ним контракт был согласован «Зенитом». И за такой воздух астрономический, что у меня был всего один вопрос. Если вы точно не знаете, что на следующий сезон возвращаетесь в Лигу чемпионов, то зачем? 4 миллиона евро (в год) плюс очень легкий для зарабатывания миллион.

То есть 5 миллионов. 500 тысяч евро за чемпионство и 500 тысяч – за 10 очков «гол+пас». В «Зените», даже если бы они купили Стиви Уандера, он наберет 10 очков», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».