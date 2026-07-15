Подробности согласованного контракта Тюкавина с «Зенитом»

Контракт нападающего «Динамо» Константина Тюкавина с «Зенитом» согласован. Об этом рассказал блогер, агент Тимур Гурцкая.
«Насколько я знаю от окружения Кости, с ним контракт был согласован «Зенитом». И за такой воздух астрономический, что у меня был всего один вопрос. Если вы точно не знаете, что на следующий сезон возвращаетесь в Лигу чемпионов, то зачем? 4 миллиона евро (в год) плюс очень легкий для зарабатывания миллион.
То есть 5 миллионов. 500 тысяч евро за чемпионство и 500 тысяч – за 10 очков «гол+пас». В «Зените», даже если бы они купили Стиви Уандера, он наберет 10 очков», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро. Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: Sport24