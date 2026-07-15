Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Подробности согласованного контракта Тюкавина с «Зенитом»

Подробности согласованного контракта Тюкавина с «Зенитом»

Сегодня, 13:27
5

Контракт нападающего «Динамо» Константина Тюкавина с «Зенитом» согласован. Об этом рассказал блогер, агент Тимур Гурцкая.

«Насколько я знаю от окружения Кости, с ним контракт был согласован «Зенитом». И за такой воздух астрономический, что у меня был всего один вопрос. Если вы точно не знаете, что на следующий сезон возвращаетесь в Лигу чемпионов, то зачем? 4 миллиона евро (в год) плюс очень легкий для зарабатывания миллион.

То есть 5 миллионов. 500 тысяч евро за чемпионство и 500 тысяч – за 10 очков «гол+пас». В «Зените», даже если бы они купили Стиви Уандера, он наберет 10 очков», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро. Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

Еще по теме:
Гурцкая раскрыл, кто будет решать вопрос о трансфере Тюкавина в «Зенит» 2
Аршавин дал совет Тюкавину насчет трансфера в Европу 3
Экс-игрок «Динамо» объяснил, почему Тюкавин может перейти в «Зенит» 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1784112293
А если завтра-после завтра травма ТЮКАВИНА -деньги на ветер...дорогой паспорт
Ответить
Император 1
1784112695
Так Динамо его не отдаст.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1784116063
Ждём официальных опровержений или подтверждений. Гыгыгы
Ответить
kvm
1784123065
половину заберёт мюллер...
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
86
Гурцкая: «Этим летом предметный интерес в Европе был только к одному игроку ЦСКА»
20:57
Соловьев раскритиковал клубы РПЛ за траты на легионеров, а не на защиту НПЗ
20:51
4
Вице-президент Аргентины – о сборной Англии: «Играем против пиратов-узурпаторов»
20:42
1
«Локомотив» отклонил 8-миллионное предложение по участнику ЧМ-2026
20:20
ВидеоСперцян спел бразильскую песню на посвящении в «Аль-Ахли»
19:39
7
Назван человек, убедивший «Локомотив» в возможности продажи Батракова в «ПСЖ»
19:19
ВидеоХоланд с девушкой посетил модный показ в Италии
19:07
Ташуев назвал двух конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ
18:51
5
Быстров объяснил, почему Аргентина пройдет Англию в полуфинале ЧМ-2026
18:45
8
Все новости
Все новости
Новичок «Спартака» Парада сказал, кто лучше – Ямаль или Мбаппе
19:44
1
Назван человек, убедивший «Локомотив» в возможности продажи Батракова в «ПСЖ»
19:19
Ташуев назвал двух конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ
18:51
5
Футболист «Спартака» выбыл до конца года
17:49
11
Агент Барриоса отреагировал на новость об уходе из «Зенита»
17:27
1
Новичок «Спартака» Парада раскрыл свое лучшее качество
17:16
2
Жирков – о трансфере «Краснодара»: «Плохо скажется на уровне РПЛ»
16:51
Бабич ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
16:28
4
Парада описал стадион «Спартака» двумя словами
15:50
6
Агент Тюкавина отреагировал на новость о согласованном контракте с «Зенитом»
15:39
3
«Ростов» готовит изменения в руководстве клуба
14:40
Парада обратился к болельщикам «Спартака»
14:11
6
Фото«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
14:10
2
ФотоКолумбийский клуб объявил о переходе своего игрока в команду РПЛ
14:00
1
Гурцкая объяснил, почему «Спартак» готов избавиться от Пруцева
13:53
6
Два клуба РПЛ поборются за игрока «Зенита»
13:45
10
Гурцкая – о схеме с продажей Пруцева «Спартаком»: «В Европе такое запретили бы»
13:39
7
Подробности согласованного контракта Тюкавина с «Зенитом»
13:27
5
ФотоКлуб РПЛ приобрел колумбийского хавбека
13:23
«Зенит» отказался помочь «Крыльям» в снятии трансферного бана
13:16
9
Акинфеев может пропустить полсезона
13:15
8
Гурцкая раскрыл, кто будет решать вопрос о трансфере Тюкавина в «Зенит»
12:50
4
ФотоСемак разобрался с пьяным, который оскорбил его жену
12:43
17
Раскрыты задачи «Зенита» на новый сезон
12:24
7
ВидеоСоболев определил, кто позор российского футбола
12:15
11
Дуглас и Энрике могут пропустить старт чемпионата России
12:06
4
Позиция «Спартака» по трансферу Головина
12:00
5
Ветеран «Зенита» оценил трансфер Головина в Петербург
11:56
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+