Игрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси

Защитник Андрей Стефанишин перешел из «Родины» в новополоцкий «Нафтан».

«🤝 Надeжной игры в обороне и ярких эмоций, Андрей!» – говорится в сообщении клуба из Беларуси.

В этом году он выступал за вторую команду москвичей, где провел 15 матчей и отметился 1 автоголом. За первую команду «Родины» 22-летний футболист провел 2 матча.

Стефанишин занимался футболом в академиях московского «Локомотива» и ЦСКА. Выступал за молодeжные команды. Также он играл во Второй лиге за «Строгино».

На счету игрока 7 матчей за юношеские сборные России.

Ранее 23-летний полузащитник «Родины» Никита Трапицын перешел в «Ижевск».

Также 22-летний хавбек Рустам Берзегов перебрался из «Родины» в курский «Авангард».