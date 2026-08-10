Игрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси

Защитник Андрей Стефанишин перешел из «Родины» в новополоцкий «Нафтан».
«🤝 Надeжной игры в обороне и ярких эмоций, Андрей!» – говорится в сообщении клуба из Беларуси.
В этом году он выступал за вторую команду москвичей, где провел 15 матчей и отметился 1 автоголом. За первую команду «Родины» 22-летний футболист провел 2 матча.
- Стефанишин занимался футболом в академиях московского «Локомотива» и ЦСКА. Выступал за молодeжные команды. Также он играл во Второй лиге за «Строгино».
- На счету игрока 7 матчей за юношеские сборные России.
Ранее 23-летний полузащитник «Родины» Никита Трапицын перешел в «Ижевск».
Также 22-летний хавбек Рустам Берзегов перебрался из «Родины» в курский «Авангард».
Источник: телеграм-канал ФК «Нафтан-Новополоцк»