Белорусский клуб психологически давит на Адиева

У главного тренера Магомеда Адиева возникли сложности с уходом из «МЛ Витебск».
«Первая футбольная правовая компания «Алетейя» будет представлять интересы российского тренера Магомеда Адиева в ситуации, сложившейся в ФК «МЛ Витебск».
16 июня 2026 гола ФК «МЛ Витебск» незаконно отстранил Адиева от исполнения своих трудовых обязанностей в должности главного тренера основного состава, а 19 июня назначил на пост главного тренера бывшего помощника Адиева Филиппа Соколинского.
Клуб намеренно предпринимает действия, направленные на склонение Адиева к расторжению контракта по собственному желанию с целью неполучения последним дохода и компенсации за досрочное расторжение контракта и оказывает на Адиева психологическое давление, лишая тренера возможности исполнять его трудовые обязанности.
Считаем действия клуба незаконными и сегодня уже направили соответствующее письмо с позицией тренера и требованием предоставить соответствующие документы и информацию.
В случае неурегулирования ситуации мирным путем будем представлять Магомеда Мусаевича в Футбольном Трибунале ФИФА», – написали юристы.
- Тренера назначили 1,5 месяца назад – в конце апреля.
- Под руководством Адиева «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- До «МЛ Витебск» тренер был в «Крыльях Советов».