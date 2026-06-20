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Белорусский клуб психологически давит на Адиева

20 июня, 17:49
1

У главного тренера Магомеда Адиева возникли сложности с уходом из «МЛ Витебск».

«Первая футбольная правовая компания «Алетейя» будет представлять интересы российского тренера Магомеда Адиева в ситуации, сложившейся в ФК «МЛ Витебск».

16 июня 2026 гола ФК «МЛ Витебск» незаконно отстранил Адиева от исполнения своих трудовых обязанностей в должности главного тренера основного состава, а 19 июня назначил на пост главного тренера бывшего помощника Адиева Филиппа Соколинского.

Клуб намеренно предпринимает действия, направленные на склонение Адиева к расторжению контракта по собственному желанию с целью неполучения последним дохода и компенсации за досрочное расторжение контракта и оказывает на Адиева психологическое давление, лишая тренера возможности исполнять его трудовые обязанности.

Считаем действия клуба незаконными и сегодня уже направили соответствующее письмо с позицией тренера и требованием предоставить соответствующие документы и информацию.

В случае неурегулирования ситуации мирным путем будем представлять Магомеда Мусаевича в Футбольном Трибунале ФИФА», – написали юристы.

  • Тренера назначили 1,5 месяца назад – в конце апреля.
  • Под руководством Адиева «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
  • До «МЛ Витебск» тренер был в «Крыльях Советов».

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Источник: телеграм-канал «Алетейи»
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига МЛ Витебск Адиев Магомед
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