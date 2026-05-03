Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шпилевский: «Игроки «Пари НН» на прощании плакали, говорили: «Мы вас недостойны, извините нас»

Шпилевский: «Игроки «Пари НН» на прощании плакали, говорили: «Мы вас недостойны, извините нас»

3 мая, 12:04
9

Агент, отец экс-тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского Николай Шпилевский прокомментировал увольнение сына из клуба РПЛ.

«Могу точно сказать, что Алексей завершает этот проект с высоко поднятой головой. Вы же читаете прессу, анализируете и все видите. Весь Нижний Новгород за него болел, команда становилась лучше, но, к сожалению, это никому не нужно.

Наверное, не секрет, что миллион людей его отговаривали от переход в «Пари НН», но у Леши такое реверсивное мышление, что он идет от противоположного. Говорит, что поеду туда, где реально тяжело, и сделаю их гораздо лучше.

Понимаете, не может велосипед соревноваться на равных с «Феррари», но он всем давал бой. Прогресс у команды был просто сумасшедший. Часто в концовках нелепые индивидуальные ошибки игроков приводили к недостаче очков. Вот так и потеряли очень важные 5-6 пунктов, которых не хватает сегодня.

Еще не хватило чуть времени, чуть везения. Вот я начинаю анализировать: игра против «Оренбурга», «Пари» побеждает 1:0 – и тут два нелепых стандарта и два гола-близнеца. Это вопрос к тренеру по стандартам, выходит. Очень много нюансов.

Ребята прощались с Алексеем со слезами на глазах, говорили, что мы просто вас недостойны, извините нас. Сколько уже можно биться головой о стену? Все специалисты видели, с каким составом играл Алексей. Я удовлетворен, что всe закончилось, пора двигаться дальше», – сказал Шпилевский-старший.

  • «Пари НН» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, имея 22 очка в 27 турах.
  • Шпилевского заменил Вадим Гаранин.
  • Сам белорус может вскоре вернуться в «Кайрат».

Еще по теме:
Отец Шпилевского: «У Леши уже есть три предложения из Европы» 3
Шпилевский: «У меня камень с души упал после увольнения, потому что видел, какой мазохизм в «Пари НН» 1
Аршавин назвал клуб РПЛ, который вылетит в Первую лигу 5
Источник: betting.team
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1777799399
все вокруг - пи_до_ра_сы, только он один - Дартаньян...
Ответить
Таврида
1777799636
Поскромничал папаша, еще игроки Пари НН падали ниц, цеплялись за штаны, целовали подошвы Шпилевского и умоляли взять их в вечное рабство.
Ответить
Play
1777800467
Прочёл, сначала подумал - сарказм, ан нет.
Ответить
crf57
1777801864
Какой жалкий бред! Но,а с другой стороны,это ж отец,что он еще про сына скажет.
Ответить
Интерес
1777802973
Кто теперь понесёт гордый флаг букмекерской компании, да ещё и на корточках-непонятно.
Ответить
ilya-ilya-google
1777806303
Чего уж там, весь город встал на колени и молился на Шпилевского
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1777810285
Шпилевский сегодня посетил паспортный отдел и поменял фамилию на Гвардиолалевский
Ответить
crf57
1777815651
Вот папаша рассмешил!
Ответить
Главные новости
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
1
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 