Шпилевский: «Игроки «Пари НН» на прощании плакали, говорили: «Мы вас недостойны, извините нас»

Агент, отец экс-тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского Николай Шпилевский прокомментировал увольнение сына из клуба РПЛ.

«Могу точно сказать, что Алексей завершает этот проект с высоко поднятой головой. Вы же читаете прессу, анализируете и все видите. Весь Нижний Новгород за него болел, команда становилась лучше, но, к сожалению, это никому не нужно.

Наверное, не секрет, что миллион людей его отговаривали от переход в «Пари НН», но у Леши такое реверсивное мышление, что он идет от противоположного. Говорит, что поеду туда, где реально тяжело, и сделаю их гораздо лучше.

Понимаете, не может велосипед соревноваться на равных с «Феррари», но он всем давал бой. Прогресс у команды был просто сумасшедший. Часто в концовках нелепые индивидуальные ошибки игроков приводили к недостаче очков. Вот так и потеряли очень важные 5-6 пунктов, которых не хватает сегодня.

Еще не хватило чуть времени, чуть везения. Вот я начинаю анализировать: игра против «Оренбурга», «Пари» побеждает 1:0 – и тут два нелепых стандарта и два гола-близнеца. Это вопрос к тренеру по стандартам, выходит. Очень много нюансов.

Ребята прощались с Алексеем со слезами на глазах, говорили, что мы просто вас недостойны, извините нас. Сколько уже можно биться головой о стену? Все специалисты видели, с каким составом играл Алексей. Я удовлетворен, что всe закончилось, пора двигаться дальше», – сказал Шпилевский-старший.