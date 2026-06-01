Радимов объяснил, почему называет Талалаева «Андрюшей»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

– По-моему, Талалаев всю весну пытался предложить себя другим командам. Он и не скрывает этого, он так и говорит – если вы хотите меня забрать, вам надо заплатить денег. Но я просто плохо представляю Талалаева в каком-нибудь серьeзном клубе. Да и если бы Талалаев был интересен какому-нибудь топ-клубу, то, наверное, уже был бы там с такой осенней феерией.

– Вы по ходу сезона не раз пикировались с Андреем Викторовичем в прессе. Не жалеете, например, что тогда назвали его «Андрюшей» – и полетел этот снежный ком?

– Нет, не жалею. Я вот когда смотрю на Рахимова – это Рашид Маматкулович. На Черчесова – это Станислав Саламович. Семаку, даже при том, что я Семака знаю с шестнадцати лет, я всe равно на телевидении скажу: Сергей Богданович. А когда смотрю на Талалаева, то другой истории, кроме как «Андрюша», мне на ум не приходит.

То, что он со мной пререкается – да ради бога, пусть высказывает, что хочет. Но вот его пререкания с такими людьми, как Бубнов, вызывают у меня реальное возмущение. Во-первых, разница в возрасте, а во-вторых, Бубнов играл в сборной СССР – в такой команде, куда Талалаева не пустили бы даже посмотреть на тренировку.