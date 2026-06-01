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Радимов объяснил, почему называет Талалаева «Андрюшей»

1 июня, 12:39
7

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

– По-моему, Талалаев всю весну пытался предложить себя другим командам. Он и не скрывает этого, он так и говорит – если вы хотите меня забрать, вам надо заплатить денег. Но я просто плохо представляю Талалаева в каком-нибудь серьeзном клубе. Да и если бы Талалаев был интересен какому-нибудь топ-клубу, то, наверное, уже был бы там с такой осенней феерией.

– Вы по ходу сезона не раз пикировались с Андреем Викторовичем в прессе. Не жалеете, например, что тогда назвали его «Андрюшей» – и полетел этот снежный ком?

– Нет, не жалею. Я вот когда смотрю на Рахимова – это Рашид Маматкулович. На Черчесова – это Станислав Саламович. Семаку, даже при том, что я Семака знаю с шестнадцати лет, я всe равно на телевидении скажу: Сергей Богданович. А когда смотрю на Талалаева, то другой истории, кроме как «Андрюша», мне на ум не приходит.

То, что он со мной пререкается – да ради бога, пусть высказывает, что хочет. Но вот его пререкания с такими людьми, как Бубнов, вызывают у меня реальное возмущение. Во-первых, разница в возрасте, а во-вторых, Бубнов играл в сборной СССР – в такой команде, куда Талалаева не пустили бы даже посмотреть на тренировку.

  • Между Радимовым и Талалаевым была перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар»«Балтика» (2:2). Дисквалифицированный тренер калининградцев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».
  • Затем Радимов сказал о калининградцах: «К концу сезона силенок не хватило. В том, что произошло весной, они виноваты сами, начиная с эмоций Талалаева. Андрей Викторович должен признать свою вину». Талалаев ответил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Радимов Владислав
Комментарии (7)
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almanev
1780307335
Владюша и Андрюша, как биба и боба
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Kороче
1780308743
Да хоть Танюшей.Кому интересно что кто то там кого там как то назвал ? Раздули тему из ничего.Пусть Владя и Андрюша между собой за бутылочкой коньяка разбираются. Для чего вообще это всем знать ?
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алдан2014
1780311735
Смешные ребята.
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Айболид
1780313958
Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады Поднажми, чтобы горы засверкали Чтоб зашумели зеленые сады ...
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radga
1780332436
Талалаев показал себя как тренер с "Балтикой"- довольно прилично (сделал команду), а чего достиг Радимов - ничего(от слова совсем)!!! Какой он нахрен эксперт, чтобы обсуждать того-же Талалаева!? Лезет во все эфиры.
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