Радимов объяснил, почему называет Талалаева «Андрюшей»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.
– По-моему, Талалаев всю весну пытался предложить себя другим командам. Он и не скрывает этого, он так и говорит – если вы хотите меня забрать, вам надо заплатить денег. Но я просто плохо представляю Талалаева в каком-нибудь серьeзном клубе. Да и если бы Талалаев был интересен какому-нибудь топ-клубу, то, наверное, уже был бы там с такой осенней феерией.
– Вы по ходу сезона не раз пикировались с Андреем Викторовичем в прессе. Не жалеете, например, что тогда назвали его «Андрюшей» – и полетел этот снежный ком?
– Нет, не жалею. Я вот когда смотрю на Рахимова – это Рашид Маматкулович. На Черчесова – это Станислав Саламович. Семаку, даже при том, что я Семака знаю с шестнадцати лет, я всe равно на телевидении скажу: Сергей Богданович. А когда смотрю на Талалаева, то другой истории, кроме как «Андрюша», мне на ум не приходит.
То, что он со мной пререкается – да ради бога, пусть высказывает, что хочет. Но вот его пререкания с такими людьми, как Бубнов, вызывают у меня реальное возмущение. Во-первых, разница в возрасте, а во-вторых, Бубнов играл в сборной СССР – в такой команде, куда Талалаева не пустили бы даже посмотреть на тренировку.
- Между Радимовым и Талалаевым была перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика» (2:2). Дисквалифицированный тренер калининградцев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».
- Затем Радимов сказал о калининградцах: «К концу сезона силенок не хватило. В том, что произошло весной, они виноваты сами, начиная с эмоций Талалаева. Андрей Викторович должен признать свою вину». Талалаев ответил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников».