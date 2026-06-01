Соболев рассказал, как на него повлиял переход Дурана

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметил, что получил удовольствие из-за того, что выиграл конкуренцию за место в составе у Джона Дурана.

«Его приход на 100 процентов повлиял. Джон – хороший парень, но конкуренцию я у него, получается, выиграл [улыбается]. И, конечно, это интересно было сделать в соперничестве с человеком, чья трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро. Получил от этого удовольствие», – сказал Соболев.