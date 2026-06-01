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  • Гурцкая назвал единственный успешный кейс Кахигао в «Спартаке»

Гурцкая назвал единственный успешный кейс Кахигао в «Спартаке»

1 июня, 21:50
11

Футбольный агент Тимур Гурцкая дал оценку работе Франсиса Кахигао на посту спортивного директора «Спартака».

– Ты не считаешь, что его очень сильно заслонила история с победой в Кубке России?

– Конечно. Как спортивный директор Кахигао пока что все провалил, кроме того, что привез тренера [Хуана Карлоса Карседо]. Тренер пока его просто спасает, чтобы его с говном не смешали.

Потому что, проиграй [«Спартак»] Кубок, все бы начали разговаривать про Ливая Гарсию, которого он привез непонятно зачем, про Жедсона, которого привезли за 27 миллионов на непрофильную позицию.

Пока что его работа как спортивного директора по привозу топ-игроков не работает. Барко, который тащит сезон, не он привозил.

Работа тренерская Карседо видна. Он пытается из говна и палок что-то соорудить, где-то закрыть позиции...

Посмотрим второй сезон, когда им надо будет выигрывать чемпионат, как Алекперов сказал. Но пока Кахигао спрятался за Карседо, и тот его спас пока.

  • Карседо возглавил красно-белых 5 января, заключив контракт до лета 2028 года.
  • Под его руководством команда выиграла 11 из 17 матчей при 2 ничьих и 4 поражениях.
  • Спартаковцы поднялись с 6-го на 4-е место в РПЛ и стали обладателями FONBET Кубка России.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Гурцкая Тимур Кахигао Франсис
Комментарии (11)
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Hector вернулся
1780340125
Почему менгрел постоянно лезет со своим высером в сторону Спартака?
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рылы
1780340950
очень переживаю за спартаг) поэтому скажу следующее: в тарасятнике всё было нормально до кахигаыча. лысый псих нормально работал, всех технично разделывали по осени, манфреда гыгыльда даже покер оформляла в ворота ржд. потом пришёл этот мошенник и сломал то, что работало. солари и ливай. очень крайне необходимые трансферы зимой. особенно третьесортный престарелый греческий тринидадский зулус, который стал самый дорогим трансфером у дезеувов. играть не умеет, только на уровне греции - а на лавку не посадишь, ибо бабки рекордные уплОчены. вот он, однозначно, является причиной весеннего провала хряков в прошлом сезоне. а потом лютая переплата за жедсона, под 30 лямов. и ладно бы, он играл на своей позиции - теперь вообще в защиту перевели. жирков-2, короче. хрюканы, запомните: это мы можем себе позволить перевести в защиту недорогого мантуана - но не вы переводить самого дорогого игрока в истории клуба. позор вам!
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Прокс
1780368015
Ничего,после Суперкубка, Борзыкин попросит своих Москва-швейных бойфрендов выгнать его
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BoevStas1
1780378556
Жедсон очень хорош,а Ливай,конечно пока в эту схему не вписывается…
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zigbert
1780379567
Не ошибается тот кто ничего не делает. А вот Ливай Гарсия не такое уж плохое приобретение. К сожалению мало игрового времени он получает.
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andr45
1780416209
А «Zenitе» посчитаем?) Жерсон — 40 млн. евро. 1 гол)) Энрике — 38 млн.евро. 2 гола, 2 голевые передачи)) Дуран пребывал на поле 127 минут за 4 илн.евро (без премальных) Джон в квадрате 475 минут, за которого заплатил 22 млн.евро Вега — 8,5 млн.евро. Участвовал в 7 матчах, при этом 5 раз выходил на замену. Всего на поле провел 260 минут))
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