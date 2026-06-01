Гурцкая назвал единственный успешный кейс Кахигао в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая дал оценку работе Франсиса Кахигао на посту спортивного директора «Спартака».

– Ты не считаешь, что его очень сильно заслонила история с победой в Кубке России?

– Конечно. Как спортивный директор Кахигао пока что все провалил, кроме того, что привез тренера [Хуана Карлоса Карседо]. Тренер пока его просто спасает, чтобы его с говном не смешали.

Потому что, проиграй [«Спартак»] Кубок, все бы начали разговаривать про Ливая Гарсию, которого он привез непонятно зачем, про Жедсона, которого привезли за 27 миллионов на непрофильную позицию.

Пока что его работа как спортивного директора по привозу топ-игроков не работает. Барко, который тащит сезон, не он привозил.

Работа тренерская Карседо видна. Он пытается из говна и палок что-то соорудить, где-то закрыть позиции...

Посмотрим второй сезон, когда им надо будет выигрывать чемпионат, как Алекперов сказал. Но пока Кахигао спрятался за Карседо, и тот его спас пока.