«ПСЖ» три недели не ведет переговоры с Батраковым

У полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова нет договоренности с «ПСЖ» об условиях личного контракта.

По информации «СЭ», между сторонами уже три недели нет переговоров, вероятно, из-за подготовки парижан к финалу Лиги чемпионов.

«Так что информация ряда СМИ о достижении договоренностей по переходу, а тем более о годовой зарплате Батракова, не соответствует действительности – условия контракта еще не обсуждались», – сообщил источник.