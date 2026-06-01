«ПСЖ» три недели не ведет переговоры с Батраковым

У полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова нет договоренности с «ПСЖ» об условиях личного контракта.
По информации «СЭ», между сторонами уже три недели нет переговоров, вероятно, из-за подготовки парижан к финалу Лиги чемпионов.
«Так что информация ряда СМИ о достижении договоренностей по переходу, а тем более о годовой зарплате Батракова, не соответствует действительности – условия контракта еще не обсуждались», – сообщил источник.
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»