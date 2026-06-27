«Спартак» хочет купить Тюкавина

«Спартак» попытался заполучить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Красно-белые дважды за месяц контактировали с 24-летним футболистом. Они узнавали о его готовности сменить один московский клуб на другой.

Тюкавин ответил «Спартаку» отказом.