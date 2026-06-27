«Спартак» хочет купить Тюкавина

«Спартак» попытался заполучить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
Красно-белые дважды за месяц контактировали с 24-летним футболистом. Они узнавали о его готовности сменить один московский клуб на другой.
Тюкавин ответил «Спартаку» отказом.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
- Форварда также хочет купить «Зенит».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова