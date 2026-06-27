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«Спартак» хочет купить Тюкавина

Вчера, 20:15
13

«Спартак» попытался заполучить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Красно-белые дважды за месяц контактировали с 24-летним футболистом. Они узнавали о его готовности сменить один московский клуб на другой.

Тюкавин ответил «Спартаку» отказом.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Форварда также хочет купить «Зенит».
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Тюкавин Константин
Комментарии (13)
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Юбиляр
1782580892
Да и х е р с ним !!!...
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Император Бомжей
1782580960
Бред конечно
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СильныйМозг
1782582952
Я, кстати, на ЧМ 2018, ожидал увидеть главным блюдом, болельщика спартака фаршированным яблоком.
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рылы
1782583143
в очередь, поросёнковые) да и не пойдёт он в этот тарасофский позор)
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Томик
1782584151
Тут принцип, конечно. В Аль-Ахли только. За настоящим футболом. Один преданный своему клубу уже дорожку протоптал - егегей!
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Сам_себе_сказал
1782584471
Тюкавину нужно сидеть в Динамо, переоценённый футболист.В другом клубе потеряется
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САДЫЧОК
1782588830
Зачем Спартаку это полено спиной к воротам мяч принимающее?!
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Cleaner
1782591438
Спартак хочет стать клубом 50 ЛЕТ ДНА! Ну РЖУ ни могу!!!..)))
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alefreddy
1782593526
будут такие вбросы чтобы прикупить Даку
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