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Предложенная «Краснодаром» реформа РПЛ провалилась

Сегодня, 13:14
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Клубы РПЛ не поддержали предложение «Краснодара» по изменению температурного регламента – голоса разделились поровну: 8 – за, 8 – против.

«Краснодар» выступил с инициативой внести поправки в статью 10 регламента чемпионата («Условия проведения матча»). Действующий документ обязывает делегата получить письменное согласие обеих команд на проведение игры при температуре ниже минус 15 или выше плюс 35 градусов. Если любая из сторон отказывается выходить на поле, матч отменяется.

Краснодарский клуб предлагал сдвинуть нижнюю границу до минус 10 градусов, оставив верхний порог в плюс 35 без изменений. Помимо этого, «быки» настаивали на корректировке самой процедуры замера: фиксировать температуру на высоте 180 сантиметров от газона в центральном круге.

  • Поводом для инициативы стало гостевое поражение «Краснодара» от «Рубина» (1:2) в Казани.
  • Тот матч краснодарцы пытались перенести на более поздний срок: согласно протоколу, температура была зафиксирована на отметке минус 12, однако, как утверждается, фактически оказалось холоднее.
  • Перенос замера на высоту 1,8 метра позволил бы убрать влияние подогрева поля на показатели термометра.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (2)
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Semenycch
1782557544
Ну я бы согласился с Краснодаром в вопросе изменения регламента!
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subbotaspartak
1782559569
У нас при таком решении не сыграть от октября до мая... а никто и не играет.
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