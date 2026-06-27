Предложенная «Краснодаром» реформа РПЛ провалилась

Клубы РПЛ не поддержали предложение «Краснодара» по изменению температурного регламента – голоса разделились поровну: 8 – за, 8 – против.

«Краснодар» выступил с инициативой внести поправки в статью 10 регламента чемпионата («Условия проведения матча»). Действующий документ обязывает делегата получить письменное согласие обеих команд на проведение игры при температуре ниже минус 15 или выше плюс 35 градусов. Если любая из сторон отказывается выходить на поле, матч отменяется.

Краснодарский клуб предлагал сдвинуть нижнюю границу до минус 10 градусов, оставив верхний порог в плюс 35 без изменений. Помимо этого, «быки» настаивали на корректировке самой процедуры замера: фиксировать температуру на высоте 180 сантиметров от газона в центральном круге.