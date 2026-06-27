В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре защитника сборной Бразилии Дугласа Сантоса на ЧМ-2026.

32-летний защитник только в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах.

Несмотря на это, игрок «Зенита» стал основным в составе «селесао» на ЧМ-2026.

Он выходил на поле во всех встречах группового этапа.

На Сантоса подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после игры с Шотландией (3:0).

«Я хочу, чтобы футболисты сборной Бразилии вернулись как можно позже, желаю им дойти до финала. Считаю, что Дуглас Сантос играет на своeм уровне

Если бы он подключался ещe больше в атаку… Я так понимаю, что установка тренера – не бежать и не мешать Винисиусу играть в футбол. Сантос играет очень хорошо», – сказал Зырянов.