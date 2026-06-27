Холанд прокомментировал неучастие в матче с Францией

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о решении тренерского штаба национальной команды не выпускать его на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Франции.

Норвежцы и французы претендовали на первое место в квартете.

Сборная Норвегии вышла на игру вторым составом.

Франция разгромила соперника со счетом 4:1.

Холанд оформил по дублю в двух предыдущих матчах чемпионата мира.

«Я еще до матча сказал, что меня это не волнует, и мое мнение не изменилось.

Франция в любом случае была сильнее. Даже если бы мы играли сильнейшим составом, не думаю, что смогли бы их победить.

У Франции на каждой позиции выступают футболисты мирового класса... Мбаппе, Олисе, Дембеле... Список можно продолжать бесконечно.

Они станут проблемой для любой команды, и я искренне считаю, что они пройдут очень далеко. То, что они показали против нас, выглядело пугающе», – заявил Холанд.