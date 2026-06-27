«Ждать осталось недолго»: в «Краснодаре» высказались о возможном уходе Сперцяна

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин оценил вероятность ухода полузащитника Эдуарда Сперцяна в летнее трансферное окно.

«В случае с Эдуардом Сперцяном итога осталось ждать недолго. Есть вероятность того, что он уйдет из «Краснодара» этим летом. Такая вероятность существовала каждый год. Разговоры с другими клубами ходят, но по поводу официальных предложений пока сказать нечего.

Эдуард – капитан и лидер команды. Мы всегда хотели, чтобы он продолжал играть за «Краснодар». Подталкивать к трансферу и выгонять его мы ни в коем случае не собираемся. Клуб не собирается специально его продавать, но шанс ухода в это трансферное окно существует», – сказал Бузникин.