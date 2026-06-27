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  • «Ждать осталось недолго»: в «Краснодаре» высказались о возможном уходе Сперцяна

«Ждать осталось недолго»: в «Краснодаре» высказались о возможном уходе Сперцяна

Вчера, 18:21
8

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин оценил вероятность ухода полузащитника Эдуарда Сперцяна в летнее трансферное окно.

«В случае с Эдуардом Сперцяном итога осталось ждать недолго. Есть вероятность того, что он уйдет из «Краснодара» этим летом. Такая вероятность существовала каждый год. Разговоры с другими клубами ходят, но по поводу официальных предложений пока сказать нечего.

Эдуард – капитан и лидер команды. Мы всегда хотели, чтобы он продолжал играть за «Краснодар». Подталкивать к трансферу и выгонять его мы ни в коем случае не собираемся. Клуб не собирается специально его продавать, но шанс ухода в это трансферное окно существует», – сказал Бузникин.

  • Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
  • В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
  • У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Бузникин Максим Сперцян Эдуард
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1782573997
Да никому он не нужен
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Император Бомжей
1782574264
Он нулевой, если бы хотели, его давно забрали в Европу! Он же не Россиянин, а так парни видят, что он мертвый, под чемпионаты Европы, поэтому только чемпионшип и предлагал переход!
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KPCC-SPB
1782575476
телки успокойтесь, никому ненужен ваш спермсян офаршмаченый
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Интерес
1782575845
Ни бэ, ни мэ,ни кукарэ...Видимо,останется.
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zarnitskiywer
1782576569
Комментарий скрыт модератором
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Император Бомжей
1782576981
Тем временем он уже официально перешел в Аль Ахли)) сумма сделки 20 лямов!зарплата 6 лямов в год!
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azsee
1782578187
Галицкий — спец по выращиванию своих активов и затем продаж. В принципе, в Краснодаре умели считать деньги. Удачи, Эдику!
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Красногвардейчик
1782579976
Ну и звиздец Краснодару....на одном Кордобе(если и он не уйдёт) Бычьё не вытянут
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