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Президент РФС оценил работу Карпина

Вчера, 16:14
11

Александр Дюков, президент РФС, высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Мы удовлетворены работой Валерия Георгиевича. Что можно занести в актив: по сути, состоялась перестройка нашей сборной, состав обновился почти полностью. Вы видите, какие изменения были произведены за четыре года.

За это время удалось посмотреть большое количество молодых футболистов, которые были вызваны в сборную. Мы видим достаточно много изменений в основном составе, но костяк сборной определен. Молодые игроки начинают играть в нем важную роль, и это, конечно, нас радует.

Второе, что хотелось бы отметить – действительно достаточно сложно поддерживать работу института сборных команд, когда нет официальных матчей. Но Валерию Георгиевичу это удается. Все игроки сборной приезжают туда с желанием. Да, не во всех матчах удается достичь победу, но для футболистов нет проходных игр, они играют с полной самоотдачей.

Для них большая честь быть в сборной. Это находит отклик и среди болельщиков. На матчах национальной команды всегда полные трибуны, у матчей сборной хорошие ТВ-рейтинги. Ту работу, которая была проделана Валерием Георгиевичем, можно занести ему в актив», – сказал Дюков.

  • Карпин в сборной с 2021 года.
  • Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • РФС надеется на снятие бана в 2026 году.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (11)
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...уефан
1782567110
..."А теперь хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха". И снова налил себе в стакан из графина"(с)...
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baggio80
1782567458
Это лучшая новость сегодняшнего дня. Какая лига, такое и удовлетворение. В РФС достигли потолка, больше расти некуда, раз удовлетворены. Лучшие из лучших.
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Semenycch
1782571081
Дюков, ты сам то понимаешь, что несешь?
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neim
1782572338
Кукушка хвалит петуха, ... И.А. Крылов
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NewLife
1782572725
Жалкий лепет зависимого человека. Казалось бы что делать в этой мелкой конторе под названием рфс ген директору крупной нефтяной компании, и тут на ум приходит его начальник лелик болельщик с шарфиком Зенита, и все становится на свои места: и юбилеи и чемпионства и безропотное мурло недотренер Карпин в виде послушного члена обоймы. Как все мерзко в нашем футболе🤑
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svan61
1782576465
Да, "состав обновился почти полностью" можно говорить перед каждым матчем сборной, и перестройки, кажется, не видно конца.
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andr45
1782576614
Стало быть, не крысятничает)
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prtcs
1782580411
Лучше бы промолчал....
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