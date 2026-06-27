Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Титов дал прогноз на «Спартак» в новом сезоне

Вчера, 16:32
1

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем сезоне красно-белых.

– Какие шансы у «Спартака» на чемпионство? От чего это будет зависеть?

– Каждый год спартаковцы говорят: «Вот сейчас‑то мы свое возьмем». Но нужно идти поэтапно, от матча к матчу, ни в коем случае не делать голословных заявлений. Многое будет зависеть от того, каким будет усиление.

– Основные претенденты на титул всe те же?

– Да, это «Зенит», «Краснодар». Будут претендовать на высокие места ЦСКА и «Локомотив» с «Динамо». Уверен, нас ждет любопытный сезон.

– Последнего чемпионского титула «Спартак» ждал 16 долгих лет. В следующем году исполнится 10 лет, как команда выигрывала РПЛ. Слишком большие паузы для клуба?

– От таких цифр становится страшновато. Я помню себя в 40 лет, сейчас мне исполнилось 50. И вроде бы ничего не поменялось, а прошло уже 10 лет – серьезный срок. Так что хочется поскорее увидеть чемпионство «Спартака», чтобы в истории клуба не было таких больших промежутков без титулов.

– Ваш прогноз на сезон.

– Раньше ставили задачу попасть в зону Лиги чемпионов, то есть занять первое или второе место. Считаю, в тройке «Спартак» должен быть, в идеале – чемпионом. А начинать сезон нужно с победы в Суперкубке России. Трофеи всегда греют душу болельщиков.

  • В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
  • «Спартак» занял четвертую строчку – претендовал на тройку вплоть до последнего тура.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Родиной» – новичком высшей лиги.
  • «Спартак» не брал чемпионат России с 2017 года, когда было взято золото под руководством Массимо Карреры.
  • С января «Спартак» тренирует испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Ранее он был в кипрском «Пафосе», выводил его в основной этап Лиги чемпионов.

Еще по теме:
Титов прокомментировал отъезд спартаковца Умярова в Европу 7
«Рубин» согласился продать Даку в «Спартак» 10
«Ахмат» отказался от двух игроков «Спартака» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Я Памятник Себе 1
1782571934
На ваше 6 место претендентов нет.
Ответить
Главные новости
ЧМ-2026. Австрия вышла в плей-офф благодаря голу на 96-й минуте с Алжиром (3:3)
06:59
3
ЧМ-2026. Аргентина победила Иорданию (3:1), Месси забил шестой гол на турнире
06:57
ЧМ-2026. Узбекистан проиграл ДР Конго (1:3) и не набрал на турнире ни одного очка
04:31
4
ЧМ-2026. Колумбия и Португалия сыграли вничью (0:0), обе сборные вышли в плей-офф
04:28
2
Роналду уступает только одному футболисту по числу матчей на ЧМ
03:09
1
Только одна сборная не забила ни одного гола на ЧМ-2026
03:00
Модрич установил рекорд чемпионатов мира
02:52
Определились десять пар 1/16 финала ЧМ-2026
02:44
1
Известны 29 из 32 участников плей-офф ЧМ-2026
02:35
Сперцян уходит из «Краснодара», новое предложение «Зенита» по Тюкавину, рекорд Кейна и другие новости
02:22
Все новости
Все новости
Ловчев отреагировал на переход Джикии в «Локомотив»
01:19
«Ростов» продлил контракт с футболистом, которого хотел забрать «Локомотив»
00:55
Стало известно, почему Сперцян не перешел в европейский клуб
00:47
5
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Карпукаса
00:36
1
Ловчев оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне
Вчера, 23:57
6
В «Ботафого» объяснили отказ от участия в Братском кубке
Вчера, 23:49
1
Ловчев честно высказался о перспективах «Краснодара» без Сперцяна
Вчера, 23:17
5
Бразильский клуб отказался от участия в Братском кубке
Вчера, 22:50
5
«Краснодар» продаст легионера в 8 раз дешевле, чем покупал
Вчера, 22:23
1
Глава «Зенита» ответил, заслужил ли Дуран золотую медаль РПЛ
Вчера, 22:05
4
Мостовой двумя словами описал переход Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли»
Вчера, 21:55
1
«Зенит» улучшит предложение по Тюкавину: подробности
Вчера, 21:33
11
Реакция Геркуса на попадание в базу «Миротворца»*
Вчера, 21:18
3
Фабрицио Романо подтвердил уход Сперцяна из «Краснодара»
Вчера, 21:04
2
Геркус внесен в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:52
2
«Краснодар» заработает на продаже Сперцяна больше, чем сообщалось
Вчера, 20:40
5
«Спартак» хочет купить Тюкавина
Вчера, 20:15
13
В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026
Вчера, 19:58
1
В «Ахмате» высказались о возможном подписании Дзюбы и Кокорина
Вчера, 19:40
3
Стал известен новый клуб Сперцяна – он будет получать там 6 миллионов евро в год
Вчера, 19:21
19
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ленинградец» (4:0), Ерохин сделал дубль
Вчера, 19:00
14
«Динамо» потерпело поражение в первом матче при Шварце
Вчера, 18:52
11
«Ждать осталось недолго»: в «Краснодаре» высказались о возможном уходе Сперцяна
Вчера, 18:21
8
В «Зените» одним словом ответили на информацию о трансфере Аугусто
Вчера, 18:11
2
Российский ЧМ признали лучшим по сравнению с американским
Вчера, 17:58
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
Вчера, 17:53
5
28-летний Круговой не знает своего амплуа
Вчера, 17:34
4
Ташуев заявил, что Аршавин стал лучшим благодаря работе с ним
Вчера, 16:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 