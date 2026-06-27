Титов дал прогноз на «Спартак» в новом сезоне

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем сезоне красно-белых.

– Какие шансы у «Спартака» на чемпионство? От чего это будет зависеть?

– Каждый год спартаковцы говорят: «Вот сейчас‑то мы свое возьмем». Но нужно идти поэтапно, от матча к матчу, ни в коем случае не делать голословных заявлений. Многое будет зависеть от того, каким будет усиление.

– Основные претенденты на титул всe те же?

– Да, это «Зенит», «Краснодар». Будут претендовать на высокие места ЦСКА и «Локомотив» с «Динамо». Уверен, нас ждет любопытный сезон.

– Последнего чемпионского титула «Спартак» ждал 16 долгих лет. В следующем году исполнится 10 лет, как команда выигрывала РПЛ. Слишком большие паузы для клуба?

– От таких цифр становится страшновато. Я помню себя в 40 лет, сейчас мне исполнилось 50. И вроде бы ничего не поменялось, а прошло уже 10 лет – серьезный срок. Так что хочется поскорее увидеть чемпионство «Спартака», чтобы в истории клуба не было таких больших промежутков без титулов.

– Ваш прогноз на сезон.

– Раньше ставили задачу попасть в зону Лиги чемпионов, то есть занять первое или второе место. Считаю, в тройке «Спартак» должен быть, в идеале – чемпионом. А начинать сезон нужно с победы в Суперкубке России. Трофеи всегда греют душу болельщиков.