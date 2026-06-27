33-летний Кузяев остался без клуба

Александр Айбатов, генеральный директор «Рубина», сообщил, что Далер Кузяев покинет казанский клуб по окончании сезона.
«Контракт Далера Кузяева закончился. Не будем продлевать, он покинет «Рубин», – сказал Айбатов.
- 33-летний полузащитник присоединился к «Рубину» в сентябре 2025 года на правах свободного агента.
- За время выступлений в казанской команде Кузяев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, не сумев отличиться голами или передачами.
- До перехода в «Рубин» хавбек защищал цвета французского «Гавра», петербургского «Зенита», грозненского «Ахмата» и нижнекамского «Нефтехимика». В составе сборной России Кузяев провел 53 встречи и забил три мяча.
Источник: ТАСС