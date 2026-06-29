Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в клуб топ-5 лиг

Полузащитник Далер Кузяев рассматривает для перехода несколько клубов Ла Лиги.
У полузащитника есть вид на жительство в Испании, что упрощает процесс трудоустройства.
По окончании минувшего сезона хавбек покинул «Рубин» на правах свободного агента.
- 33-летний Кузяев провел 19 матчей за казанцев и не отметился результативными действиями.
- Он сыграл 51 встречу и забил 4 гола за сборную России. В последний раз он выходил на поле за национальную команду в сентябре 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»