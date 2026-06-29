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  • Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в клуб топ-5 лиг

Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в клуб топ-5 лиг

29 июня, 13:38
4

Полузащитник Далер Кузяев рассматривает для перехода несколько клубов Ла Лиги.

У полузащитника есть вид на жительство в Испании, что упрощает процесс трудоустройства.

По окончании минувшего сезона хавбек покинул «Рубин» на правах свободного агента.

  • 33-летний Кузяев провел 19 матчей за казанцев и не отметился результативными действиями.
  • Он сыграл 51 встречу и забил 4 гола за сборную России. В последний раз он выходил на поле за национальную команду в сентябре 2024 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Кузяев Далер
Комментарии (4)
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Император 1
1782730378
Кому он уже нужен
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boris63
1782730877
Какие топ лиги, кому он нафиг нужен.
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ZAITZEFF2011
1782731375
Не может а хочет...
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Plyash
1782732168
Только что вернулся из "За рубль ежом " , как его опять туда потянуло . Не познова-то ли тебе уже по возрасту , тем более в топ ? Езжай за баблом к узбекам , таджикам , там хорошо платят . Спроси у Аршавы , он знает .
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