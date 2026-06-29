Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в клуб топ-5 лиг

Полузащитник Далер Кузяев рассматривает для перехода несколько клубов Ла Лиги.

У полузащитника есть вид на жительство в Испании, что упрощает процесс трудоустройства.

По окончании минувшего сезона хавбек покинул «Рубин» на правах свободного агента.