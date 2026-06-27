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«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»

Вчера, 16:41

Саратовский «Сокол» из Второй лиги объявил о трансфере правого латераля Ивана Шиленка.

«Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» уже присоединился к тренировкам в Саратове», – уточнили саратовцы.

  • В составе команд сине-бело-голубых Иван дважды побеждал в Юношеской футбольной лиге. Два года назад дебютировал за «Зенит»-2, а спустя год вышел в составе главной команды – в Кубке России против «Оренбурга».
  • В сезоне-2025 Второй лиги Шилeнок провел за вторую команду «Зенита» 23 матча, отметился четырьмя голевыми передачами и помог клубу выиграть группу в Дивизионе Б.
  • Уже весной стал лучшим игроком группы «Серебро» по результативным передачам, сделав пять ассистов.

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Источник: телеграм-канал «Сокола»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит-2 Сокол Зенит Шилёнок Иван
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