«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»

Саратовский «Сокол» из Второй лиги объявил о трансфере правого латераля Ивана Шиленка.
«Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» уже присоединился к тренировкам в Саратове», – уточнили саратовцы.
- В составе команд сине-бело-голубых Иван дважды побеждал в Юношеской футбольной лиге. Два года назад дебютировал за «Зенит»-2, а спустя год вышел в составе главной команды – в Кубке России против «Оренбурга».
- В сезоне-2025 Второй лиги Шилeнок провел за вторую команду «Зенита» 23 матча, отметился четырьмя голевыми передачами и помог клубу выиграть группу в Дивизионе Б.
- Уже весной стал лучшим игроком группы «Серебро» по результативным передачам, сделав пять ассистов.
Источник: телеграм-канал «Сокола»