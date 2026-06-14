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  • Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение

Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение

Вчера, 18:20

Сегодня состоялись матчи 18-го тура в группе «Серебро» дивизиона Б Второй лиги.

«Динамо Бр», которое возглавляет Андрей Канчельскис, дома победило «Динамо Ставрополь» со счетом 2:1 и сохранило 1-е место в турнире с 36 очками.

«Динамо Киров», также претендовавшее на победу, в заключительном туре дома сыграло вничью с московским «Динамо-2» (2:2) и осталось 2-м с 33 баллами.

3-е место заняла «Алания», которая в последнем туре сыграла вничью с «Тюменью» (2:2) в гостях.

Клубы из Брянска, Кирова и Владикавказа ранее уже обеспечили себе право на переход в группу «Золото». В последнем туре должна была определиться еще одна команда, которая к ним присоединится. Ей стало «Динамо Вл».

Шедший 4-м «Амкар-Пермь» дома проиграл команде из Владивостока (0:1). В итоге «Динамо Вл» поднялось с 6-го места на 4-е, обогнав в таблице не только пермяков, но и упомянутое ранее «Динамо-2», которое не сумело победить в Кирове.

Дальневосточники с 24 очками опередили клуб из Перми, набравший столько же баллов, по дополнительным показателям. «Динамо-2» с 22 баллами осталось 6-м.

В еще одном матче «Зенит-2» победил «Кубань» (2:1). Петербуржцы стали 7-ми, а «Тюмень» – 8-й. Занявшие 9-е и 10-е места «Динамо Ставрополь» и «Кубань» стали претендентами на участие в осенних стыковых матчах за выживание в дивизионе А.

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Динамо Бр Динамо Киров Алания Динамо Ставрополь Амкар-Пермь Динамо-2 Кубань Зенит-2 Динамо Вл Тюмень Канчельскис Андрей
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