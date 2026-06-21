Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги

ФНЛ по итогам заседания президиума лиги исключила из Второй лиги клуб ПСК из станицы Динская Краснодарского края.

Сообщается, что команда добровольно отказалась от продолжения выступлений.

ПСК не публиковал никаких сообщений на своем официальном сайте и в социальных сетях.

Команда занимала 9-е место после 12 туров в группе 1 дивизиона Б Второй лиги с 17 очками. Поскольку ПСК не доиграл до конца первый круг, результаты матчей с его участием аннулированы.

Отметим, что еще два клуба, представляющих Краснодарский край, за последние дни объявили о временном закрытии профессиональных команд в дивизионе А Второй лиги – новороссийский «Черноморец», который должен был выступать в группе «Золото» после вылета из Первой лиги, и краснодарская «Кубань», выступавшая в группе «Серебро».