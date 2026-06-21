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  • Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги

Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги

Вчера, 16:08
4

ФНЛ по итогам заседания президиума лиги исключила из Второй лиги клуб ПСК из станицы Динская Краснодарского края.

Сообщается, что команда добровольно отказалась от продолжения выступлений.

ПСК не публиковал никаких сообщений на своем официальном сайте и в социальных сетях.

Команда занимала 9-е место после 12 туров в группе 1 дивизиона Б Второй лиги с 17 очками. Поскольку ПСК не доиграл до конца первый круг, результаты матчей с его участием аннулированы.

Отметим, что еще два клуба, представляющих Краснодарский край, за последние дни объявили о временном закрытии профессиональных команд в дивизионе А Второй лиги – новороссийский «Черноморец», который должен был выступать в группе «Золото» после вылета из Первой лиги, и краснодарская «Кубань», выступавшая в группе «Серебро».

  • Для ПСК это был первый сезон на уровне Второй лиги. Клуб был основан в 2008 году. В прошлом году команда выступала в FONBET Кубке России как любительская и прошла 3 раунда пути регионов, проиграв в 4-м «Уралу».
  • ПСК означает Первореченский спортивный клуб.

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Источник: официальный сайт ФНЛ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна ПСК Черноморец Кубань
Комментарии (4)
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...уефан
1782048660
..."Тихонько комбайн стоял у межи. Полста футболистов копошились во ржи. Он тихо завёлся и тихо пошёл... И в Крае пипец футболу пришёл!"(с) /адаптация/...
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evgevg13
1782051149
А за последние пять лет далеко не три. И это только начало.
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subbotaspartak
1782057368
Был как-то на игре Кубань-Динамо М, когда это было....
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