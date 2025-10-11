Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город

«Легион» из Махачкалы проиграл нальчикскому «Спартаку» (0:4) в матче Второй лиги.

После этого махачкалинцы объявили, что по окончании сезона профессиональный статус будет утрачен.

«Официально! 1 ноября «Легион» проведет свой последний матч в статусе профессионального клуба. Команда сменит название и переедет в другой регион», – написала пресс-служба.