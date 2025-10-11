Введите ваш ник на сайте
  • Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город

Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город

Вчера, 21:52

«Легион» из Махачкалы проиграл нальчикскому «Спартаку» (0:4) в матче Второй лиги.

После этого махачкалинцы объявили, что по окончании сезона профессиональный статус будет утрачен.

«Официально! 1 ноября «Легион» проведет свой последний матч в статусе профессионального клуба. Команда сменит название и переедет в другой регион», – написала пресс-служба.

  • В подгруппе вылета группы 1 Второй лиги «Легион» идет на 5-м месте.
  • Клуб основан 10 лет назад.
  • Президент «Легиона» – бывший полузащитник «Ахмата», «Анжи» Шамиль Лахиялов.

Источник: телеграм-канал «Легиона»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Легион
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
Вчера, 21:52
