Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город

«Легион» из Махачкалы проиграл нальчикскому «Спартаку» (0:4) в матче Второй лиги.
После этого махачкалинцы объявили, что по окончании сезона профессиональный статус будет утрачен.
«Официально! 1 ноября «Легион» проведет свой последний матч в статусе профессионального клуба. Команда сменит название и переедет в другой регион», – написала пресс-служба.
- В подгруппе вылета группы 1 Второй лиги «Легион» идет на 5-м месте.
- Клуб основан 10 лет назад.
- Президент «Легиона» – бывший полузащитник «Ахмата», «Анжи» Шамиль Лахиялов.
Источник: телеграм-канал «Легиона»