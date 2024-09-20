Матч 26-го тура Второй лиги Б пройдет между «Алания-2» и «Биолог-Новокубанск». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение мест в лиге. «Алания-2» на 17 месте, набрав всего 13 очков, а «Биолог-Новокубанск» с 23 очками занимает 14-е место. Оба коллектива показывают нестабильные результаты, что делает этот матч крайне важным для каждой из команд.
Анализ команды «Алания-2»
«Алания-2» под руководством Дмитрия Маргиева испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. Команда проигрывает в 3 последних матчах и не может наладить стабильную игру в защите. В последних 5 матчах команда забила всего 3 гола и пропустила 10, что говорит о слабой оборонительной линии и низкой эффективности нападения.
Последние 5 матчей:
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«Алания-2» 1:3 «Севастополь»
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«Победа Хасавюрт» 2:0 «Алания-2»
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«Алания-2» 0:2 «Динамо Ставрополь»
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«Кубань Холдинг» 0:0 «Алания-2»
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«Алания-2» 2:3 «Астрахань»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.
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Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
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Пропускает в 3 последних матчах.
Анализ команды «Биолог-Новокубанск»
«Биолог-Новокубанск» также находится в сложной ситуации, не выигрывая в последних 6 матчах. Команда подвержена нестабильности в обороне и слабой атакующей игре. За последние 5 матчей «Биолог» забил всего 1 гол и пропустил 8. Несмотря на неудачные результаты, команда забивает в последних 3 матчах, что может стать плюсом в противостоянии с не самой надежной обороной соперника.
Последние 5 матчей:
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«Ангушт» 0:0 «Биолог»
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«Биолог» 0:2 «Дружба»
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«Нарт Черкесск» 1:0 «Биолог»
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«Биолог» 1:3 «Легион-Динамо»
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«Биолог» 0:2 «Машук-КМВ»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
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Забивает в среднем 0.20 гола за игру.
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Пропускает в 13 из 15 последних матчей.
Тактический разбор
Обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне, однако «Биолог» демонстрирует чуть большую стабильность в нападении по сравнению с «Аланией-2». Учитывая, что обе команды борются за выживание, можно ожидать осторожную игру с обеих сторон, с минимальным количеством голевых моментов. Однако учитывая тенденцию «Биолога» забивать в последних матчах и историю личных встреч, где «Биолог» доминировал, команда гостей имеет небольшое преимущество.
Личные встречи
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26 мая 2024 года: «Биолог» 4:0 «Алания-2»
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25 ноября 2023 года: «Биолог» 4:1 «Алания-2»
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Алания-2»: 3.50
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Ничья: 3.00
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Победа «Биолог-Новокубанск»: 2.20
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.80). Оба коллектива показывают низкую результативность в последних матчах.
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Умеренная ставка: Победа «Биолог-Новокубанск» (2.20). С учетом нестабильной формы хозяев и доминирования «Биолога» в предыдущих личных встречах, гости выглядят предпочтительнее.
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Более рискованная ставка: Точный счет 0:1 (6.50). Игра может быть закрытой, и минимальная победа гостей выглядит вероятным исходом.
Рекомендация: Победа «Биолог-Новокубанск» за коэффициент 2.20.