В Крыму появится еще один профессиональный клуб

«Океан» из Керчи планирует в 2027 году заявиться во Вторую лигу.

Об этом сообщил президент клуба Олег Кришталь.

«Особое внимание уделили планированию сезона 2026 года. Ключевым приоритетом определили подготовку клуба к участию в ФНЛ. В этом направлении уже начата работа над расчетом бюджета клуба для участия в ФНЛ, а также формированием финансовой модели для взаимодействия со спонсорами и партнерами.

Несмотря на то, что первый этап реконструкции стадиона им. 50-летия Октября уже проведeн, на сегодняшний день ряд требований ФНЛ для проведения матчей остается невыполненным. Работа по приведению инфраструктуры в соответствие с регламентом будет продолжена», – сказал Кришталь.