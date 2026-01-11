Введите ваш ник на сайте
В Крыму появится еще один профессиональный клуб

Вчера, 11:55
2

«Океан» из Керчи планирует в 2027 году заявиться во Вторую лигу.

Об этом сообщил президент клуба Олег Кришталь.

«Особое внимание уделили планированию сезона 2026 года. Ключевым приоритетом определили подготовку клуба к участию в ФНЛ. В этом направлении уже начата работа над расчетом бюджета клуба для участия в ФНЛ, а также формированием финансовой модели для взаимодействия со спонсорами и партнерами.

Несмотря на то, что первый этап реконструкции стадиона им. 50-летия Октября уже проведeн, на сегодняшний день ряд требований ФНЛ для проведения матчей остается невыполненным. Работа по приведению инфраструктуры в соответствие с регламентом будет продолжена», – сказал Кришталь.

  • В Крыму есть 2 профессиональных клуба: «Севастополь» и ялтинский «Рубин».
  • «Океан» воссоздан в 2010 году.
  • Население Керчи – 151 тысяча человек.

Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Комментарии (2)
Виктор-Губанков-yandex
1768124563
Деньги решают всё. И возникает вопрос, кто платит?
Ответить
bes 2
1768143793
первый этап реконструкции стадиона им. 50-летия Октября уже проведeн====== Нах.рена ? Прилетало в Крым, и будет прилетать.
Ответить
