Клуб Второй лиги может прекратить существование

Клуб «Легион» из Махачкалы столкнулся с финансовыми проблемами. Его выставили на продажу за 10 миллионов рублей.
«Клуб рискует потерять профессиональный статус после окончания сезона из-за финансовых проблем. Чтобы этого избежать, его решили продать. Ситуация тяжeлая – зарплата в клубе не превышает 15 тысяч рублей в месяц, а некоторым футболистам вместо зарплаты клуб предоставляет жильe и питание», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
- В мае президент «Легиона» Шамиль Лахиялов говорил, что клуб прекратит существование, если в нем не сменится владелец.
- «Легион» занимает 11-е место в группе 1 дивизиона Б Второй лиги. У команды 29 очков после 25 матчей.
Источник: «Чемпионат»