Клуб Второй лиги может прекратить существование

Клуб «Легион» из Махачкалы столкнулся с финансовыми проблемами. Его выставили на продажу за 10 миллионов рублей.

«Клуб рискует потерять профессиональный статус после окончания сезона из-за финансовых проблем. Чтобы этого избежать, его решили продать. Ситуация тяжeлая – зарплата в клубе не превышает 15 тысяч рублей в месяц, а некоторым футболистам вместо зарплаты клуб предоставляет жильe и питание», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.