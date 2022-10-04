Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шамиль Лахиялов

    Полузащитник
    Имя Шамиль
    Отчество Гаджиалиевич
    Фамилия Лахиялов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Махачкала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 октября 1979 (43 года)
    Рост 175
    Вес 69
    • Читайте нас: 
    11