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Шамиль Лахиялов
Шамиль Лахиялов
Завершил карьеру
28 октября 1979 (46), Махачкала
#13 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Россия
Статистика
Новости
Видео
Лахиялов объяснил, почему не повернулся к флагу России во время гимна
2025.09.16 22:36
12
Карпину предрекли скорое увольнение из «Динамо»
2025.06.17 08:53
10
Лахиялов рассказал о самых больших премиальных в «Анжи»: «Квартиру можно было купить»
2024.09.11 08:27
14
Бывший игрок «Анжи» назвал виновных в развале клуба
2024.09.11 08:00
5
Лахиялов предъявил претензии Хиддинку спустя 12 лет в «Анжи»
2024.09.10 20:53
Лахиялов назвал сильнейшего футболиста, с которым играл
2024.09.10 17:25
Лахиялов назвал самого неудачного тренера в истории «Спартака»
2024.04.16 17:10
11
Лахиялов: «Хиддинк возмутился, когда ему в «Анжи» вместо Павлюченко купили Кокорина»
2023.03.01 08:50
Лахиялов: «Если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную, я потеряю к ней интерес»
2023.02.28 17:56
3
«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»
2023.02.28 12:13
14
43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол»
2023.02.23 18:37
Фото
«Легион» заявил в качестве игрока 43-летнего президента клуба Лахиялова. Он завершил карьеру 10 лет назад
2023.02.23 18:12
Президент «Легиона»: «Наши шансы привлечь Хабиба в футбол увеличиваются»
2023.01.13 10:47
1
Президент «Легиона»: «Мы предлагали контракт Хабибу, но он пока не готов»
2022.10.04 15:44
1
Лахиялов: «Один футболист «Легиона» призван на срочную службу. Будем делать отсрочку»
2022.09.27 21:18
Лахиялов предположил, из-за чего «Химки» могли уволить Юрана
2022.08.09 22:39
6
«Федун дал пощeчину российским тренерам». Лахиялов – о назначении Абаскаля в «Спартак»
2022.06.13 17:42
8
Лахиялов – о зарплате Жиркова в «Анжи»: «Мы в шоке были, когда увидели эти нули»
2020.05.16 15:15
7
Лахиялов считает, что «Локомотив» сделал серьезную заявку на чемпионство
2017.12.12 09:31
4
Лахиялов: «Повтор показал, что Лодыгин вытаскивал мяч уже из-за линии ворот»
2017.12.12 06:17
6
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