Бывший игрок «Анжи» назвал виновных в развале клуба

Бывший футболист «Анжи» Шамиль Лахиялов назвал причину, по которой Сулейман Керимов ушел из махачкалинского клуба.

Керимов был владельцем «Анжи» с 2011 по 2016 год.

В 2013-м клуб объявил о сокращении бюджета.

В 2022-м «Анжи» прекратил существование.

– Раз уж подняли тему Керимова, то нет ощущений, что проблема с его «Анжи» как раз в том, что он совсем не двигался так, как Галицкий, а делал ставку только на покупку больших звезд, после чего пузырь лопнул?

– Это скорее к вопросу о том, что Керимов выделял очень большие средства на развитие «Анжи» и футбола в республике. Стадион и академию построил. Но менеджмент безответственно отнесся к финансам, которые давал Керимов. Это и есть основная причина того, что он разочаровался в менеджменте, которому доверял.

– Вы имеете в виду Германа Ткаченко, как понимаю?

– Всех, кто был причастен к чемоданам с деньгами. Все виновны в развале «Анжи». Тем более, судя по Керимову, он был готов потратить любые финансы, но ему нужен был результат. Когда его не было и развития не было, у него возникло разочарование.

– Но ведь буквально за сезон до смены вектора развития «Анжи» занимал третье место, доходил до финала Кубка. И тут просто неудачно начали чемпионат, все еще могло измениться. Странно, что все схлопнулось по щелчку пальцев.

– Вот как раз здесь ничего не могу сказать относительного того, какой была основная причина распада клуба. Но мое мнение – менеджмент не оправдал доверия.

– Вы с самим Керимовым после уже обсуждали эти события?

– Ни разу после этого его не видел.