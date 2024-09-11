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Бывший игрок «Анжи» назвал виновных в развале клуба

11 сентября 2024, 08:00
5

Бывший футболист «Анжи» Шамиль Лахиялов назвал причину, по которой Сулейман Керимов ушел из махачкалинского клуба.

  • Керимов был владельцем «Анжи» с 2011 по 2016 год.
  • В 2013-м клуб объявил о сокращении бюджета.
  • В 2022-м «Анжи» прекратил существование.

– Раз уж подняли тему Керимова, то нет ощущений, что проблема с его «Анжи» как раз в том, что он совсем не двигался так, как Галицкий, а делал ставку только на покупку больших звезд, после чего пузырь лопнул?

– Это скорее к вопросу о том, что Керимов выделял очень большие средства на развитие «Анжи» и футбола в республике. Стадион и академию построил. Но менеджмент безответственно отнесся к финансам, которые давал Керимов. Это и есть основная причина того, что он разочаровался в менеджменте, которому доверял.

– Вы имеете в виду Германа Ткаченко, как понимаю?

– Всех, кто был причастен к чемоданам с деньгами. Все виновны в развале «Анжи». Тем более, судя по Керимову, он был готов потратить любые финансы, но ему нужен был результат. Когда его не было и развития не было, у него возникло разочарование.

– Но ведь буквально за сезон до смены вектора развития «Анжи» занимал третье место, доходил до финала Кубка. И тут просто неудачно начали чемпионат, все еще могло измениться. Странно, что все схлопнулось по щелчку пальцев.

– Вот как раз здесь ничего не могу сказать относительного того, какой была основная причина распада клуба. Но мое мнение – менеджмент не оправдал доверия.

– Вы с самим Керимовым после уже обсуждали эти события?

– Ни разу после этого его не видел.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Лахиялов Шамиль
Комментарии (5)
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TOMSON
1726035672
Тупиковый был проект. Но очень важный в истории развития нашего футбола. Слишком много вваливали бабла, никто и близко с таким бюджетом не работал. Болельщики и инфраструктура также была на готова к таким вложениям. На проекте «Анжи» угасла идея в РПЛ, что нужно покупать игроков за любые деньги. В последнее годы хоть как то считать деньги стали.
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zigbert
1726041285
Закончилось финансирование завершился и проект. Тут и объяснения не нужны.
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Валя Ромашина
1726041340
Как всегда и везде главная причина деньги . Уже неинтересно кто у кого и сколько украл
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