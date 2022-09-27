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    Лахиялов: «Один футболист «Легиона» призван на срочную службу. Будем делать отсрочку»

    Президент «Легиона» из Второй лиги Шамиль Лахиялов заявил, что один из игроков махачкалинского клуба призван на срочную службу.

    – Один футболист у нас призван на срочную службу. Он сейчас учится на заочном отделении. Ему звонили и предупредили, что ему должна прийти повестка.

    – Пойдет служить?

    – Скорее всего, постараемся сделать ему отсрочку, переведем на очную форму обучения.

    – Чтобы он остался в команде?

    – Конечно. Человек восемь лет занимается футболом. Сейчас на год-два выпасть – значит, угробить свою карьеру.

    – Мобилизованных у вас нет?

    – Пока нет.

    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
    • Сообщалось, что чемпионат России может быть приостановлен.

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    Источник: «РБ Спорт»

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