Лахиялов: «Один футболист «Легиона» призван на срочную службу. Будем делать отсрочку»

Президент «Легиона» из Второй лиги Шамиль Лахиялов заявил, что один из игроков махачкалинского клуба призван на срочную службу.
– Один футболист у нас призван на срочную службу. Он сейчас учится на заочном отделении. Ему звонили и предупредили, что ему должна прийти повестка.
– Пойдет служить?
– Скорее всего, постараемся сделать ему отсрочку, переведем на очную форму обучения.
– Чтобы он остался в команде?
– Конечно. Человек восемь лет занимается футболом. Сейчас на год-два выпасть – значит, угробить свою карьеру.
– Мобилизованных у вас нет?
– Пока нет.
- На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
- Сообщалось, что чемпионат России может быть приостановлен.
Источник: «РБ Спорт»