Лахиялов: «Один футболист «Легиона» призван на срочную службу. Будем делать отсрочку»

Президент «Легиона» из Второй лиги Шамиль Лахиялов заявил, что один из игроков махачкалинского клуба призван на срочную службу.

– Один футболист у нас призван на срочную службу. Он сейчас учится на заочном отделении. Ему звонили и предупредили, что ему должна прийти повестка.

– Пойдет служить?

– Скорее всего, постараемся сделать ему отсрочку, переведем на очную форму обучения.

– Чтобы он остался в команде?

– Конечно. Человек восемь лет занимается футболом. Сейчас на год-два выпасть – значит, угробить свою карьеру.

– Мобилизованных у вас нет?

– Пока нет.